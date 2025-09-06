Минцифры определило перечень сервисов, доступных при отключении интернета

Минцифры определило перечень сервисов, доступных при отключении интернетаTelegram, WhatsApp и сервисы Google в этот список не попали
Минцифры составило список наиболее востребованных и социально значимых сервисов и сайтов, которые будут работать в периоды ограничений мобильного интернета. Об этом говорится в Telegram-канале министерства. Представители операторов связи уточнили, что такая система доступа к выбранным ресурсам уже работает во всех регионах, где действуют ограничения.
В перечень вошли только российские сервисы. Среди них соцсети «В контакте» и «Oдноклассники», национальный мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», а также сервисы «Яндекса» без указания конкретных приложений. Также в список вошли личные кабинеты большой четверки операторов связи («Билайн», «Мегафон», МТС, T2) и «Ростелекома», маркетплейсы Ozon и Wildberries, доска объявлений Avito и видеосервис Rutube.
Кроме того, пользователи будут иметь доступ к «Госуслугам», сайтам правительства и администрации президента, федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и официальному сайту платежной системы «Мир».
Такие популярные мессенджеры, как Telegram и WhatsApp, а также сервисы Google не вошли в белый список. Представитель Минцифры подчеркнул, что перечень сервисов будет дополняться.
«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме», – говорится в Telegram-канале министерства. Представитель Минцифры подчеркнул, что для доступа к интернет-ресурсам пользователям не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи (проверки, позволяющей подтвердить, что пользователь не робот).
По словам директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, технически такой доступ будет осуществляться следующим образом: операторы связи будут внедрять систему, которая на уровне своих сетей через маршрутизаторы трафика будет блокировать весь входящий и исходящий интернет-трафик, за исключением трафика, направленного на конкретные сервисы из белого списка.
«При попытке пользователя открыть любой сайт его запрос сначала идет на DNS-сервер оператора. В режиме ограничений DNS будет отвечать IP-адресом только для доменов из белого списка. Запросы к другим доменам либо не будут разрешаться, либо будут перенаправляться на страницу с капчей», – пояснил эксперт.
Представитель «Мегафона» отметил, что механизм, обеспечивающий доступ клиентам в зонах ограничений к ключевым интернет-сервисам, уже работает на сети «Мегафона» по всей стране. В частности, речь идет об онлайн-платформах для взаимодействия с госорганами, ключевых российских маркетплейсах и социальных сетях, а также сервисах доставки товаров, вызова такси и сайте и приложении оператора, добавил он.
«Белые списки «Билайна» уже начинают свою работу по всей стране», – заявил представитель оператора. Он подчеркнул, что они работают в любое время; когда ограничения интернета не зависят от оператора, сервисы будут доступны.
Представитель Т2 уточнил, что решение уже работает в регионах, где действуют ограничения. Правило доступа к востребованным ресурсам по белым спискам предполагается применять во всех субъектах РФ, где вводятся ограничения, добавил он. При этом сейчас проект функционирует в пилотном режиме, но «мы рассчитываем, что он войдет в полноценный формат и будет пополняться новыми ресурсами, безопасность и востребованность которых будут признаны регулятором», говорят в Т2.
Представитель МТС отказался от комментариев.
Наша жизнь уже практически немыслима без взаимодействия с целым рядом сайтов и приложений – государственных, финансовых, транспортных (такси), подчеркивает ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления РАНХиГС Алексей Ефремов. В этой ситуации обеспечение баланса между вопросами безопасности и возможностью работы с сайтами и приложениями – необходимое решение со стороны Минцифры, считает он.
Мера актуальная и востребованная, особенно для тех городов и регионов, где отключения мобильного интернета происходят часто или мобильный интернет отключен постоянно, согласен руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Данная мера упростит работу сервисов такси, проката, а также большого количества индивидуальных предпринимателей – магазинов, салонов, приводит он пример. Но сейчас будет тестироваться работа данного механизма и если он подтвердит свою работоспособность, то список сайтов и приложений, к которым будет обеспечен доступ во время отключения интернета, расширится, полагает он.
Процесс отбора доступных сайтов/приложений должен быть открытым – например, он может проводиться через институты Общественной палаты и ключевых бизнес-ассоциаций или общественного совета Минцифры, продолжил Ефремов. Система фильтрации в рамках реализации законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации уже развита и вполне может адаптироваться для решения данной задачи, говорит он.