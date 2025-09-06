Минцифры определило перечень сервисов, доступных при отключении интернета

Представитель Т2 уточнил, что решение уже работает в регионах, где действуют ограничения. Правило доступа к востребованным ресурсам по белым спискам предполагается применять во всех субъектах РФ, где вводятся ограничения, добавил он. При этом сейчас проект функционирует в пилотном режиме, но «мы рассчитываем, что он войдет в полноценный формат и будет пополняться новыми ресурсами, безопасность и востребованность которых будут признаны регулятором», говорят в Т2.