«Билайн» сообщил о «внешних ограничениях» связи в Москве
Абоненты «Билайна» могут сталкиваться со сбоями в работе. Об этом «Ведомостям» сообщили представители оператора.
«На данный момент в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями», – рассказали в «Билайне».
По данным сервиса «Сбой.рф» на 14:55 мск, со сбоями в столичном регионе столкнулись 36% пользователей. Проблемы с доступом наблюдаются в Ростовской, Новосибирской и Рязанской областях.
Днем 5 марта пользователи пожаловались на сбой в работе оператора T2. В T2 сообщили «Ведомостям», что ограничения в работе «не на стороне оператора». Сеть T2 работает в штатном режиме, сбои в функционировании сети не зафиксированы.