Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: ограничения связи в Москве продолжатся для безопасности граждан

Власти хотят найти способ минимизации потерь для бизнеса
Ведомости

Ограничения связи в центре Москвы будут продолжаться, пока это необходимо для безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное – это обеспечение безопасности. Еще раз повторяю, все в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что проблемы, которые возникают у бизнеса в связи с перебоями связи, должны стать темой для разговоров соответствующих ведомств, чтобы найти способы минимизировать потери.

Москвичи последние дни жалуются на сбои в работе мобильного интернета в центре города. Кроме того, жители столицы фиксируют перебои в сотовой связи.

Днем 6 марта пользователи жаловались на общий сбой связи. Тогда операторы сообщили «Ведомостям» о «внешних ограничениях» в работе связи. Проблемы наблюдаются не только в центральной части города, но и на юге столицы, а также в некоторых районах. Из-за этих неполадок невозможно заказать такси или доставку, а также возникают сложности с оплатой онлайн на кассах магазинов.

20 февраля Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. Оператор освобождается от ответственности, если нарушение связи происходит из-за выполнения требований спецслужбы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте