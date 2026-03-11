Песков: ограничения связи в Москве продолжатся для безопасности граждан

Песков: ограничения связи в Москве продолжатся для безопасности гражданВласти хотят найти способ минимизации потерь для бизнеса
Ограничения связи в центре Москвы будут продолжаться, пока это необходимо для безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное – это обеспечение безопасности. Еще раз повторяю, все в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что проблемы, которые возникают у бизнеса в связи с перебоями связи, должны стать темой для разговоров соответствующих ведомств, чтобы найти способы минимизировать потери.
Москвичи последние дни жалуются на сбои в работе мобильного интернета в центре города. Кроме того, жители столицы фиксируют перебои в сотовой связи.
Днем 6 марта пользователи жаловались на общий сбой связи. Тогда операторы сообщили «Ведомостям» о «внешних ограничениях» в работе связи. Проблемы наблюдаются не только в центральной части города, но и на юге столицы, а также в некоторых районах. Из-за этих неполадок невозможно заказать такси или доставку, а также возникают сложности с оплатой онлайн на кассах магазинов.
20 февраля Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. Оператор освобождается от ответственности, если нарушение связи происходит из-за выполнения требований спецслужбы.