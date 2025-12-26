Отключения интернета и «белые списки»Как Россия пытается остаться на связи, когда смартфон превращается в телефон
Первые масштабные отключения мобильного интернета начались в мае 2025 г. в столичном регионе. Это было предпринято в целях обеспечения безопасности во время торжеств, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но то, что казалось разовой практикой, быстро стало нормой. Постепенно региональные власти стали пользоваться этим приемом регулярно, объясняя его превентивными мерами при возникновении потенциальных угроз из-за прилетов вражеских БПЛА. Отдельные Telegram-каналы докладывают о десятках регионов, в которых ежедневно фиксируются отключения мобильного интернета. Верифицировать предоставленную информацию крайне затруднительно, а официальная статистика не приводится.
Больше всего негатива со стороны населения получают операторы, которые многие годы стремятся обеспечивать доступную и недорогую сотовую связь и интернет. Но сейчас в приоритете вовсе не комфорт абонента, а безопасность. Кажется, не все это понимают – иначе чем можно объяснить рекорд по переносу номеров от одного оператора к другому, зафиксированный Минцифры в октябре 2025 г.? Только человеческой природой, где «у соседа трава зеленее и сотовая связь лучше». Хотя вряд ли замена оператора спасет от шатдауна.
Чисто теоретически отключение сотового интернета не блокирует работу беспилотников полностью, они могут управляться через спутники или лететь по заранее загруженному заданию. Но давать ответы на подобные вопросы имеют право лишь силовые структуры, которые обладают всей полнотой информации и видят картину во всех красках. Нам остается только надеяться на то, что отключение интернета снижает разрушительный эффект от вражеских атак.
В тех регионах, где ограничения особенно сильны, я не раз вызывала такси с «домашнего» WiFi или ждала таксиста 30–40 минут из-за скачущей стрелки навигации. Хотя особенно находчивые водители во время действия режима беспилотной опасности умудрялись договариваться с сердобольными обитателями первых этажей многоэтажек в нескольких точках города, которые шерили WiFi, чтобы водитель мог принять заказ, построить маршрут и отвезти клиента по нужному адресу.
Снять наличные в банкомате и расплатиться в магазине или сделать перевод мастеру по маникюру тоже получалось не всегда. Отключения мобильного интернета вынудили меня приобрести кошелек и носить с собой кэш, как в позабытые уже времена, поскольку все многолетние достижения российского онлайн-банкинга были умножены на ноль. А еще ограничения вынудили мой телефон запомнить пароли от WiFi ближайших пунктов выдачи заказов маркетплейсов.
Чтобы снизить градус недовольства населения, в сентябре 2025 г. Минцифры анонсировало так называемый белый список сервисов, которые будут работать при отсутствии сети. Перечень цифровых платформ был сформирован в том числе на основании рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них оказались не только «Госуслуги», экстренные службы, сайты федеральных государственных органов и правительств регионов, но и соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, авиакомпании, банки, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, ведущие СМИ. Ведомство постоянно расширяет список ресурсов.
Насколько «белый список» может быть эффективной альтернативой обычному интернету, пока сказать сложно. По моему мнению, есть и другие способы облегчить людям жизнь в ситуации ограничений. Одним из способов могло бы стать оснащение мест с высоким трафиком бесплатными WiFi-зонами, где пользователь мог бы верифицироваться по звонку, паролю или отсканировав QR-код. В некоторых местах проводной доступ в публичную сеть уже есть, просто к 2025 г. за ненадобностью были позабыты логины-пароли. Настало время их восстановить.
Как вариант, можно было бы профинансировать установку бесплатных общественных зон WiFi c проходимостью от 5000 человек в день из резерва универсального обслуживания, куда все российские операторы связи перечисляют по 2% от выручки. Резерв тратится обычно на ликвидацию «цифрового неравенства» между крупными городами и малыми населенными пунктами. Но теперь такое неравенство может коснуться каждого.
Появление хот-спотов со стабильным соединением в проходимых точках города, будь то торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе и рестораны, заправки, парки и проч., может быть на руку и местным телекомкомпаниям. И помимо «белых списков» существовали бы «белые вписки», т. е. места «для своих», где ты можешь быть онлайн. Это снизило бы негатив от отключений интернета и вернуло былое величие операторам фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД).
Не исключено, что такой расклад мог бы привести к переделу рынка ШПД или даже к появлению новых игроков в противовес федеральным гигантам. Без мобильного интернета от большой четверки локальные провайдеры могли бы сформировать свои уникальные предложения на основе рекламной модели. При таком раскладе все три стороны имели бы профиты: пользователь получал бы гарантированный доступ в интернет и узнавал о событиях и новых местах в городе, рекламодатель распространил бы на широкую аудиторию знания о своем продукте или услуге, а провайдер приобрел бы большую узнаваемость и увеличил бы свою выручку.
С другой стороны, может быть, мы зря жалуемся на отключенный интернет, маниакально хотим всегда быть на связи и отчаянно боимся пропустить уведомления. Может быть, это нужно нам для того, чтобы вспомнить, как это – быть полностью вовлеченными: видеть и слышать человека, осознавать происходящее вокруг и замечать мелочи. Может быть, это время дано для того, чтобы признать, что тотальный офлайн иногда нам только на пользу?