Отключения интернета и «белые списки»

С другой стороны, может быть, мы зря жалуемся на отключенный интернет, маниакально хотим всегда быть на связи и отчаянно боимся пропустить уведомления. Может быть, это нужно нам для того, чтобы вспомнить, как это – быть полностью вовлеченными: видеть и слышать человека, осознавать происходящее вокруг и замечать мелочи. Может быть, это время дано для того, чтобы признать, что тотальный офлайн иногда нам только на пользу?