Операторы предупредили абонентов об отключении интернета в столице

Операторы предупредили абонентов об отключении интернета в столицеТакие меры вводятся в связи с проведением праздничных мероприятий
Операторы связи начали предупреждать абонентов об ограничениях в работе сетей связи на майские праздники. «Билайн» направил абонентам сообщения об отключении мобильного интернета и ограничениях в отправке и получении sms в Москве и Московской области с 5 по 9 мая. Представитель «Билайна» подтвердил данную информацию «Ведомостям».
Оба оператора рекомендовали использовать WiFi для доступа в интернет, а для голосовых сообщений использовать функцию VoLTE в настройках телефона, говорится в сообщении «Билайна».
«Это не зависит от T2 и работоспособности наших сетей», – говорится в sms-рассылке Т2.
Представители МТС, «Мегафона» и Т2 отказались от официальных комментариев.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.
Отключения мобильного интернета наблюдались и в мае 2025 г. в столичном регионе во время празднования 80-летия Победы. Практика распространилась на другие регионы, власти объясняли ее защитой от атак БПЛА.
В начале мая 2025 г. жителям Москвы и Московской области пришло сообщение от Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет. Отмечалось, что это связано с «обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий». 6 мая мэрия также предупредила о возможных сбоях во время использования мобильного интернета с 7 по 9 мая.
Стремление операторов предупредить абонентов заранее говорит о проведенной работе над прошлогодними ошибками, сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он связывает ограничения с атаками БПЛА.
Решение не ограничиваться отключением связи только в центре города связано с изменившимся характером рисков, поясняет гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Ограничение мобильного интернета на более широкой территории снижает предсказуемость среды и делает такие каналы менее пригодными для использования. По сути, мы имеем дело с необходимостью обрушить каналы управления там, где могут быть скопления людей, говорит председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.
При этом после мартовских ограничений связи в Москве пользователи в целом стали более готовыми в бытовом смысле, отмечает Аверьянов: многие уже держат офлайн-копии билетов и документов, заранее скачивают карты, имеют при себе наличные. Готовность же операторов общественного WiFi (аэропорты, ТЦ, кафе) выросла кратно – они прокачали резервирование каналов и автономность точек доступа, говорит Бедеров.
В случае с домашним WiFi опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что проблем быть не должно. Если проводной интернет от провайдера работает, то и домашняя WiFi-сеть продолжит работать в обычном режиме, поясняет Аверьянов. Ограничения, о которых идет речь, касаются именно мобильных сетей (4G/LTE), подчеркнул он. «Ваш роутер останется в сети, если только сотрудник ЖКХ не перерубит кабель лопатой», – резюмировал Бедеров.