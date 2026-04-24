Почему президент поручил Минцифры обеспечить работу интернет-сервисов

Почему президент поручил Минцифры обеспечить работу интернет-сервисовБез связи они работают не всегда из-за ошибочных блокировок или пиковых нагрузок
Президент РФ Владимир Путин поручил Минцифры настроить бесперебойную работу портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу и других важных сервисов при ограничениях интернета. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством 23 апреля.
«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», – подчеркнул глава государства в своем обращении к министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По его словам, «действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений». Такое же поручение президент дал и правоохранительным органам.
После совещания Минцифры опубликовало расширенный перечень из 500 ресурсов, которые доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета. В частности, в обновленный список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «О’кей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».
«Белый список» был создан 5 сентября 2025 г. В него входят сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки, а также ряд СМИ, в том числе «Ведомости».
Путин обратил внимание Шадаева на то, что жители мегаполисов часто сталкиваются с проблемами и сбоями в работе интернета. Глава государства объяснил это оперативной работой по предотвращению террористических актов. Он также подчеркнул, что стоит по результатам информировать граждан «о том, что происходило», обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами для выработки оптимальных решений, а также учет интересов граждан страны со стороны правоохранительных органов.
«Ведомости» обратились за уточнениями в Минцифры с вопросом, идет ли речь о расширении «белого списка» сервисов, которые должны бесперебойно работать при ограничениях интернета.
«Билайн» ведет постоянную работу, чтобы обеспечивать бесперебойный доступ к критически необходимым цифровым сервисам, сообщил его представитель.
По заявлению президента, бесперебойность предлагается обеспечить по аналогии с экстренной связью, проводит параллель директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Сейчас такие сервисы работают не всегда, указывает она. Во время блокировок мобильного интернета сайты из «белого списка» открываются не всегда, согласен и основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов.
Причины могут крыться в сложной архитектуре самих сервисов: многие приложения обращаются к десяткам внешних ресурсов – картографическим сервисам, аналитическим системам, распределенным серверам, указывает Скворцов. Если хотя бы один из таких доменов указанных сервисов не включен в «белый список», часть функций перестает работать, объясняет он. Еще одна возможная причина может объясняться перегрузкой оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам, которые блокируют запрещенные ресурсы), когда система фильтрации просто не справляется с потоком трафика, указывает эксперт. Сбои также могут быть связаны с некорректной настройкой правил фильтрации: в одних случаях они блокируют легитимный трафик, в других – напротив, пропускают нежелательный.
Сейчас у государства есть две цели, рассуждает заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит» Михаил Телегин. По его мнению, нельзя одновременно вводить новые ограничения и бороться за обеспечение стабильности ряда сервисов. Поэтому стоит определиться, что является наиболее важным на текущий момент, и эту цель спокойно отработать. Некорректную работу «белых списков» эксперт связывает с тем, что они вводились в оперативном режиме. Тогда как ресурсы сотовых операторов под такие изменения не были изначально рассчитаны и нужно время на то, чтобы спокойно отстроить их работу, полагает эксперт. Но прямое поручение президента ускорит донастройку этих механизмов и расширение «белых списков», уверена Биджелова.
«Бесперебойная работа – это комплекс человеческих и технических усилий, и поручение президента будет стимулировать телекомкомпании работать лучше», – подчеркивает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Одно дело работа виртуальной инфраструктуры – приложений и софта, а совсем другое работа физической инфраструктуры – волоконно-оптических линий связи, говорит он. Порой работа «белых списков» зависит от прокладки или сохранности кабеля связи, по которому поступает связь к базовой станции. К тому же перечень расширился до 500 сервисов – это достаточно большой объем ресурсов, функционирование которых отследить бывает сложно по причине того, что проблема может быть не на стороне оператора, а на стороне самого сервиса, заключил эксперт.