Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик

Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафикТелекомкомпании не успевают настроить свои системы к 1 мая, говорят источники «Ведомостей»
Телекомкомпании в середине апреля обсуждали с Минцифры возможную отсрочку введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях. Вступление в силу нововведения было запланировано на 1 мая 2026 г. Нормативно этот вопрос не урегулирован. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в организациях – участницах обсуждений.
По словах двух из них, операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты.
Министр цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов с 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Об этом в конце марта писал Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Россиян якобы хотят обязать платить в среднем по 150 руб. за каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика, писало «Би-би-си» со ссылкой на источник. Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный.
На фоне введенных ограничений в отношении иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp
16 апреля около 20 телекомкомпаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи на совещании с министром, писал РБК со ссылкой на источники. И тогда же ряд крупных российских сервисов начали информировать пользователей о недоступности работы при включенном VPN.
Источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, рассказал, что каждая телекомкомпания по-своему трактует требование. Сейчас все находится в фазе регулярных обсуждений. Кто-то готов выполнять требование с 1 мая, а кому-то потребуется время до осени, для того чтобы настроить биллинговые системы по-новому, знает он.
Еще один собеседник, близкий к другой телекомкомпании, говорит, что несколько участников обсуждений просили регулятора дать им несколько месяцев, чтобы разобраться с тарифными планами и сделать нововведения не такими болезненными для потребителей. Он считает, что регулятор выслушает все мнения и в конце концов найдет «нечто среднее между тем, чтобы сделать к 1 мая, к 1 сентября или к 2028 г.».
За месяц провести настройки действительно технически нереально, согласен третий собеседник из организации – участницы обсуждений. По его словам, оператор должен заранее уведомлять абонента о том, что его лимит международного трафика близок к исчерпанию и что необходимо пополнить баланс, чтобы продолжить беспрепятственно иметь доступ в глобальную сеть. К тому же не понятно, какой трафик определять как международный, потому что сейчас в ряде случаев это вызывает вопросы, так как некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.
В то же время за счет установленных на территории РФ CDN (Content Delivery Network, географически распределенная сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента пользователям) Google трафик фактически превращается в российский, продолжает он. Но после того, как в России начали замедлять YouTube, пользователи вынуждены использовать VPN, чтобы потреблять там контент, объясняет собеседник.
Кроме того, до конца не понятно, что должны делать операторы при превышении 15 Гб международного трафика, если абонент его не оплатит, – «резать скорость» до минимума, автоматически списывать средства со счета или отключать интернет, рассуждает один из собеседников. По его словам, мера требует прояснений.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.
Для того чтобы начать взимать дополнительную плату за потребление сверх 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях, нужна доработка биллинга, обращает внимание генеральный директор «TMT консалтинга» Константин Анкилов. Необходимо решить технические задачи по учету трафика в зависимости от направления, причем в привязке к каждому из 180 млн пользователей мобильного интернета в стране. В первую очередь это потребует внесения изменений в тарифные планы. Технические моменты действительно требуют прояснения, согласен генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Биллинговые системы требуют корректировок из-за новых вводных, указывает он. Поэтому временные трудности операторов вполне объяснимы, отмечает эксперт.
По оценке независимого аналитика, автора Telegram-канала abloud62 Алексея Бойко, для подобных изменений в настройках сетей нужны месяцы, а в ряде случаев и полгода.
В среднем один активный абонент потребляет 25–30 Гб интернета в месяц, оценивает Анкилов. Но речь идет об общем объеме трафика, из которого большая часть приходится на внутрироссийские сервисы, указывает он. Поэтому 15 Гб не выглядят маленьким объемом, оценивает эксперт. По мнению Кускова, для того чтобы израсходовать 15 Гб VPN-трафика в месяц, абонент должен его вообще не выключать. По словам эксперта, на мобильном устройстве указанного объема трафика вполне достаточно для стандартного потребления. Свыше 15 Гб может быть нужно для использования иностранных нейросетей, скачивания фильмов и просмотра YouTube в большом объеме, перечисляет он.
Поскольку далеко не все пользователи освоили раздельное туннелирование, то для таких пользователей весь их трафик станет зарубежным, отмечает собеседник, близкий к одному из операторов.