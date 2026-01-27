ФАС вынесла первое решение по делу о рекламе VPN-сервисов

Других аналогичных решений в базе ФАС пока нет. Но есть второе дело, которое возбудило УФАС по Хабаровскому краю на том же основании, причем тоже по заявлению регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД. Причиной стал каталог в бизнес-аккаунте в WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , который содержал ссылку на Telegram-бот, предоставляющий доступ к VPN-сервису. Аккаунт находится в свободном доступе, то есть «любой пользователь WhatsApp может увидеть его содержимое, введя соответствующий номер телефона в поисковую строку мессенджера», отмечается в определении УФАС по Хабаровскому краю. А значит, согласно позиции регулятора, эта информация является рекламой.