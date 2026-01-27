ФАС вынесла первое решение по делу о рекламе VPN-сервисов

ФАС вынесла первое решение по делу о рекламе VPN-сервисовРегулятор использовал расширительную трактовку закона, считают эксперты
Вологодское УФАС признало ненадлежащей рекламу VPN-сервисов и рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности ее распространителя, в этом случае – владельца блога, следует из базы решений этой службы. Регулятор отнес к рекламе публикации с электронными ссылками на соответствующие ресурсы в Telegram-канале, отмечается там же. Указанное дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области.
Других аналогичных решений в базе ФАС пока нет. Но есть второе дело, которое возбудило УФАС по Хабаровскому краю на том же основании, причем тоже по заявлению регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД. Причиной стал каталог в бизнес-аккаунте в WhatsApp (принадлежит компании Meta,
Закон о запрете продвижения VPN-сервисов вступил в силу в России с 1 сентября 2025 г. Согласно ч. 10.8 ст. 5 закона «О рекламе», не допускается «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством России». Административный штраф за нарушение этого запрета составляет для граждан 50 000-80 000 руб., для должностных лиц – от 80 000 до 150 000 руб., для юрлиц – 200 000-500 000 руб. (ч.18 ст. 14.3 КоАП).
Ответственность распространяется на рекламораспространителя и рекламодателя, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова: «Но в случае с VPN-сервисами установить рекламодателя обычно невозможно, поскольку юрлица большинства из них находятся не в России».
Вынесенное Вологодским УФАС решение по делу, которое было возбуждено из-за нарушения запрета рекламы VPN-сервисов, – первое в России после вступления в силу соответствующего закона, солидарны Рыжкова, директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев, а также партнер практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» юридической фирмы Chervets.Partners Юлия Синицына. В ФАС на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Территориальный орган ФАС на практике применил расширительную трактовку запрета, считают Григорьев и Синицына. Буквальное прочтение закона формально указывало на то, что нарушением будет считаться только такая реклама VPN-сервисов, которая содержит призыв обходить блокировки для попадания на ресурсы с ограниченным доступом или стимулирует и поощряет такие действия, поясняет Синицына. Вологодское УФАС заняло позицию, что VPN по своей природе является средством обхода ограничений, а значит, любая его реклама уже нарушает запрет, независимо от формулировок, резюмирует она.
То, что «реклама в виде ссылки» признана Вологодским УФАС ненадлежащей, действительно позволяет считать, что запрет на практике касается рекламы VPN как таковой, то есть любого предложения приобрести доступ к таким сервисам, соглашается Григорьев.
В деле, возбужденном УФАС по Хабаровскому краю, как потенциальное нарушение квалифицируется каталог в бизнес-аккаунте мессенджера, хотя такую информацию отнести к рекламе можно лишь «с большой натяжкой», продолжает Григорьев: «А значит, нужно признать, что в отношении VPN-сервисов нет грани между рекламой и информированием».
Оценить рекламные бюджеты VPN-сервисов крайне затруднительно, поскольку они «серые», но речь идет о «довольно небольших суммах», говорит собеседник в крупном рекламном агентстве. По его словам, эти сервисы, как правило, точечно размещаются в небольших аккаунтах в соцсетях и мессенджерах с бюджетом не более 50 000 руб. за интеграцию, также отмечает он. Другой актуальный вариант продвижения для них – это реклама у крупных блогеров-иноагентов, но и у них разовое размещение сейчас стоит не более 1 млн руб., отмечает тот же собеседник.
Если рекламу VPN-сервисов размещает иностранный гражданин или российский гражданин в запрещенной соцсети, они тоже будут подлежать административной ответственности за указанное нарушение, считают Синицына и Рыжкова. Вопрос только в том, что заставить ее нести гражданина другой страны, если он находится не на территории России, по словам Рыжковой, практически невозможно.
«Заблокированные соцсети сотрудники центров по противодействию экстремизму тоже отсматривают на предмет нарушений российского законодательства», – резюмирует Рыжкова.