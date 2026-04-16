Российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPN

Российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPNРечь идет о крупных компаниях
Ряд российских цифровых сервисов начал ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к компаниям.
По словам одного из собеседников, с 15 апреля некоторые компании стали не просто предупреждать о возможных сбоях, а полностью ограничивать доступ при использовании VPN. Ранее речь шла преимущественно о технических трудностях – например, медленной загрузке из-за особенностей работы VPN-соединения.
Ограничения доступа при включенном VPN, например, появляются у сервисов «Яндекса». Как сообщали «РИА Новости», при попытке входа в сервисы компании с активным VPN появляется уведомление о невозможности доступа «из-за действующих ограничений», а также уточняется, что это «требование регулятора», при этом конкретный регулятор и ограничения не уточняются.
В Минцифры отказались от комментариев.
Представитель Wildberries подтвердил, что компания уведомляла пользователей о возможных проблемах: «Мы проинформировали пользователей Wildberries, что при использовании VPN работа мобильного приложения может быть затруднена», – сообщил представитель компании.
Представитель «Т-банка» утверждает, что информация не соответствует действительности. «Приложение с включенным VPN может не всегда работать корректно – в зависимости от стабильности подключения VPN и других технических факторов, о чем мы и информируем клиентов», – отметил представитель банка.
Представитель «Вкусвилла» указал на возможные ограничения. В компании подчеркнули, что продолжают развивать цифровые сервисы с учетом требований регуляторов и удобства пользователей. При этом использование VPN, по их данным, может приводить к техническим ограничениям в работе сайта и мобильного приложения.
Ранее сразу на нескольких площадках сообщалось, что Apple удалила из российского App Store ряд популярных приложений. При этом уже установленные программы продолжают работать, но не получают обновлений в российском регионе.
Параллельно в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев провел совещания с операторами связи и крупнейшими цифровыми платформами, на которых обсуждались меры по ограничению использования VPN. Среди них – возможное введение платы за международный трафик, а также технические ограничения со стороны самих интернет-платформ.