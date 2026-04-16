Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPN

Речь идет о крупных компаниях
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ряд российских цифровых сервисов начал ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к компаниям.

По словам одного из собеседников, с 15 апреля некоторые компании стали не просто предупреждать о возможных сбоях, а полностью ограничивать доступ при использовании VPN. Ранее речь шла преимущественно о технических трудностях – например, медленной загрузке из-за особенностей работы VPN-соединения.

Ограничения доступа при включенном VPN, например, появляются у сервисов «Яндекса». Как сообщали «РИА Новости», при попытке входа в сервисы компании с активным VPN появляется уведомление о невозможности доступа «из-за действующих ограничений», а также уточняется, что это «требование регулятора», при этом конкретный регулятор и ограничения не уточняются.

В Минцифры отказались от комментариев.

Представитель Wildberries подтвердил, что компания уведомляла пользователей о возможных проблемах: «Мы проинформировали пользователей Wildberries, что при использовании VPN работа мобильного приложения может быть затруднена», – сообщил представитель компании.

Представитель «Т-банка» утверждает, что информация не соответствует действительности. «Приложение с включенным VPN может не всегда работать корректно – в зависимости от стабильности подключения VPN и других технических факторов, о чем мы и информируем клиентов», – отметил представитель банка.

Представитель «Вкусвилла» указал на возможные ограничения. В компании подчеркнули, что продолжают развивать цифровые сервисы с учетом требований регуляторов и удобства пользователей. При этом использование VPN, по их данным, может приводить к техническим ограничениям в работе сайта и мобильного приложения.

В «Яндексе», Ozon, а также пресс-службах мобильных операторов от комментариев отказались. В VK не ответили на запрос «Ведомостей», в Aviasales также отказались от комментариев.

Ранее сразу на нескольких площадках сообщалось, что Apple удалила из российского App Store ряд популярных приложений. При этом уже установленные программы продолжают работать, но не получают обновлений в российском регионе.

Параллельно в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев провел совещания с операторами связи и крупнейшими цифровыми платформами, на которых обсуждались меры по ограничению использования VPN. Среди них – возможное введение платы за международный трафик, а также технические ограничения со стороны самих интернет-платформ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её