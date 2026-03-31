Шадаев заявил о реализации мер по снижению использования VPN

В рамках инициативы операторам связи предложено ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным источников Forbes, эта мера должна вступить в силу до 1 мая. Партнер Comnews Research Леонид Коник отметил, что лимит в 15 Гб значительно превышает объем трафика в типовых тарифных пакетах сотовых операторов (обычно они включают 5 Гб в месяц). Такого лимита будет достаточно для доступа к Telegram и другим заблокированным сервисам – за исключением, возможно, непрерывного просмотра YouTube.