Шадаев заявил о реализации мер по снижению использования VPN

Сейчас Минцифры РФ реализует меры по снижению использования VPN-сервисов в РФ в рамках исполнения действующего законодательства. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы – ИТ».

«Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз – не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось». – говорится в письме (цитата по ТАСС).

Кроме того, Шадаев заявил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. По его словам, ведомство хочет решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. 

Forbes узнал об обсуждении платы за использование VPN-сервисов

Операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. Об этом попросил представителей бизнеса Шадаев, сообщал Forbes.

В рамках инициативы операторам связи предложено ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным источников Forbes, эта мера должна вступить в силу до 1 мая. Партнер Comnews Research Леонид Коник отметил, что лимит в 15 Гб значительно превышает объем трафика в типовых тарифных пакетах сотовых операторов (обычно они включают 5 Гб в месяц). Такого лимита будет достаточно для доступа к Telegram и другим заблокированным сервисам – за исключением, возможно, непрерывного просмотра YouTube.

26 февраля стало известно, что Роскомнадзор уже ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории Российской Федерации. Блокировка, по данным надзорного органа, осуществляется в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.

