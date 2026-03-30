Forbes узнал об обсуждении платы за использование VPN-сервисов
Операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. Об этом попросил представителей бизнеса глава Минцифры РФ Максут Шадаев, пишет Forbes со ссылкой на источники. Издание предполагает, что инициатива исходит из закрытого поручения президента РФ Владимира Путина.
В рамках инициативы операторам связи предложено ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным источников Forbes, эта мера должна вступить в силу до 1 мая. Партнер Comnews Research Леонид Коник отметил, что лимит в 15 Гб значительно превышает объем трафика в типовых тарифных пакетах сотовых операторов (обычно они включают 5 Гб в месяц). Такого лимита будет достаточно для доступа к Telegram и другим заблокированным сервисам – за исключением, возможно, непрерывного просмотра YouTube.
Цифровые платформы, в свою очередь, должны ограничить доступ пользователям, подключающимся через VPN‑сервисы. Кроме того, не исключается возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок. При этом министр выразил надежду, что до этого не дойдет.
26 февраля стало известно, что Роскомнадзор уже ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории Российской Федерации. Блокировка, по данным надзорного органа, осуществляется в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.
При этом первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил, что запреты и штрафы за использование VPN не обсуждаются и не планируются.