Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам

Ведомости

По состоянию на конец февраля 2026 г. Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории Российской Федерации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре пояснили, что блокировка осуществляется в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением № 127 правительства РФ от 12 февраля 2020 г.

В апреле 2025 г. Роскомнадзор призвал владельцев российских VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования. Организациям, которые не могут обойтись без подобных протоколов, РКН предлагает уведомить подведомственный Центр мониторинга и управления в сфере связи (ЦМУ ССОП), чтобы их внесли в «белый список».

