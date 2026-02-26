Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам

В апреле 2025 г. Роскомнадзор призвал владельцев российских VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования. Организациям, которые не могут обойтись без подобных протоколов, РКН предлагает уведомить подведомственный Центр мониторинга и управления в сфере связи (ЦМУ ССОП), чтобы их внесли в «белый список».