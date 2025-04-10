РКН призвал владельцев VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования

С 1 декабря 2024 г. информация по созданию VPN-сервисов запрещена в России – приказ об этом РКН подготовил в ноябре. Под ограничения попали научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, блокировке не подвержена информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.