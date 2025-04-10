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РКН призвал владельцев VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования

Ведомости

Владельцам российских частных виртуальных сетей (VPN) рекомендовано отказаться от иностранных протоколов шифрования при передаче данных. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Роскомнадзора (РКН). 

В сообщении отмечается, что ведомство рекомендует не использовать иностранные протоколы шифрования для передачи данных в приложениях, которые, среди прочего, предоставляют доступ к запрещенной информации.

Для организаций, которые не могут обойтись без подобных протоколов, РКН предлагает уведомить подведомственный Центр мониторинга и управления в сфере связи (ЦМУ ССОП), чтобы их внесли в «белый список». 

Таким образом, если организация не может отказаться от иностранных протоколов шифрования, включая VPN-сервисы, РКН предлагает предоставить некоторую информацию для включения в список исключений. В частности, необходимо сообщить об используемом протоколе подключения, IP-адресе, целях использования соединения, а также данные о компании и контактные сведения ответственного лица для дальнейшей связи. 

С 1 декабря 2024 г. информация по созданию VPN-сервисов запрещена в России – приказ об этом РКН подготовил в ноябре. Под ограничения попали научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, блокировке не подвержена информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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