РКН призвал владельцев VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования
Владельцам российских частных виртуальных сетей (VPN) рекомендовано отказаться от иностранных протоколов шифрования при передаче данных. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Роскомнадзора (РКН).
В сообщении отмечается, что ведомство рекомендует не использовать иностранные протоколы шифрования для передачи данных в приложениях, которые, среди прочего, предоставляют доступ к запрещенной информации.
Для организаций, которые не могут обойтись без подобных протоколов, РКН предлагает уведомить подведомственный Центр мониторинга и управления в сфере связи (ЦМУ ССОП), чтобы их внесли в «белый список».
Таким образом, если организация не может отказаться от иностранных протоколов шифрования, включая VPN-сервисы, РКН предлагает предоставить некоторую информацию для включения в список исключений. В частности, необходимо сообщить об используемом протоколе подключения, IP-адресе, целях использования соединения, а также данные о компании и контактные сведения ответственного лица для дальнейшей связи.
С 1 декабря 2024 г. информация по созданию VPN-сервисов запрещена в России – приказ об этом РКН подготовил в ноябре. Под ограничения попали научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, блокировке не подвержена информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.