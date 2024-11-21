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В России запретят информацию по созданию VPN-сервисов

Ведомости

Информация по созданию VPN-сервисов будет запрещена в России. Соответствующий приказ подготовил Роскомнадзор, он опубликован на портале правовой информации.

Под ограничения подпадает научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, не будет блокироваться научная, научно-техническая и статистическая информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.

Документ подписан руководителем РКН Андреем Липовым. Он вступает в силу 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 г.

17 ноября 2023 г. правительство РФ выпустило постановление, позволяющее Роскомнадзору включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. С 1 марта на территории России действует запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г. 

Сенатор Артем Шейкин говорил, что VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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