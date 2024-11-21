В России запретят информацию по созданию VPN-сервисов
Информация по созданию VPN-сервисов будет запрещена в России. Соответствующий приказ подготовил Роскомнадзор, он опубликован на портале правовой информации.
Под ограничения подпадает научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, не будет блокироваться научная, научно-техническая и статистическая информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.
Документ подписан руководителем РКН Андреем Липовым. Он вступает в силу 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 г.
17 ноября 2023 г. правительство РФ выпустило постановление, позволяющее Роскомнадзору включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. С 1 марта на территории России действует запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.
Сенатор Артем Шейкин говорил, что VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.