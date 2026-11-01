С 1 ноября Соцфонд пересчитает надбавку к пенсии авиаторов и шахтеров
С 1 ноября Социальный фонд России пересмотрит размер ежемесячной доплаты к пенсии членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной отрасли. Об этом «РИА Новости» сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
Корректировка проводится автоматически четыре раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. Пересчет выполняется без заявления, по инициативе фонда, поэтому обращаться никуда не нужно.
По словам Кутаровой, величина соответствующей доплаты к пенсии зависит от среднемесячного заработка и трудового стажа человека, а также от суммы взносов, поступивших в фонд от работодателя за прошлый квартал. В ноябре учитываются отчисления за июль – сентябрь и итоговая сумма может оказаться как больше, так и меньше, отметила эксперт.
13 октября «Ведомости» писали, что досрочную пенсию за ноябрь перечислят на карты 3 ноября из-за предстоящего Дня народного единства. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.
16 октября Соцфонд России сообщил, что средняя ежемесячная выплата по старости неработающим пенсионерам в России в 2027 г. увеличится на 2400 руб. до 30 200 руб.
Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявил, что средний размер пенсии по старости в России в 2027 г. достигнет 29 904 рубля.