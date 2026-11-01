С 1 ноября Соцфонд пересчитает надбавку к пенсии авиаторов и шахтеров

По словам Кутаровой, величина соответствующей доплаты к пенсии зависит от среднемесячного заработка и трудового стажа человека, а также от суммы взносов, поступивших в фонд от работодателя за прошлый квартал. В ноябре учитываются отчисления за июль – сентябрь и итоговая сумма может оказаться как больше, так и меньше, отметила эксперт.