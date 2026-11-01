МВД предупредило о краже аккаунтов под видом «обновления данных поликлиники»

Аферисты стилизуют взломанную учетную запись под профиль «поликлиники», после чего рассылают с нее сообщения. В них пользователей просят перейти по гиперссылке якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее. В сообщениях мошенники указывают личные данные человека (ФИО, дату и место рождения), а также предлагают несколько вариантов ответа со ссылками.