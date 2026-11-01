МВД предупредило о краже аккаунтов под видом «обновления данных поликлиники»
Полиция предупредила о краже аккаунтов в мессенджерах под видом обновления данных поликлиники. Об этом сообщает управление МВД РФ по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Аферисты стилизуют взломанную учетную запись под профиль «поликлиники», после чего рассылают с нее сообщения. В них пользователей просят перейти по гиперссылке якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее. В сообщениях мошенники указывают личные данные человека (ФИО, дату и место рождения), а также предлагают несколько вариантов ответа со ссылками.
На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где запрашивают код из СМС-сообщения. Этот код преступники просят переслать в чат «поликлиники». Если выполнить эти действия, мошенники могут получить доступ не только к аккаунту в мессенджере, но и к другим сервисам, включая портал «Госуслуги».
В МВД напомнили: ни одно госучреждение не связывается с гражданами через мессенджеры или соцсети для подтверждения или обновления данных. Для этого человека пригласят на личный прием.
Мошенники также стали использовать уведомления о якобы подключенных платных подписках, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей. Аферисты отправляют сообщения о скрытой подписке и предлагают отменить ее по ссылке. На поддельном сайте пользователя просят ввести код из СМС. Затем на телефон поступают уведомления от имени техподдержки «Госуслуг» с предложением позвонить по указанному номеру, который ведет в мошеннический кол-центр.