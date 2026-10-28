Мошенники придумали новый способ обмана граждан

Мошенники придумали новый способ обмана гражданЗлоумышленники выдают базовые настройки связи за свидетельство слежки
Т-банк обнаружил новый способ обмана граждан мошенниками – они используют малоизвестные базовые настройки смартфонов, чтобы убедить людей в тотальной прослушке телефона и заставить перевести все сбережения, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Злоумышленники делают ставку на психологические манипуляции и неосведомленность людей в работе современных технологий, отмечает он.
Схема обмана выглядит так. Сначала человеку звонят под бытовым предлогом, например предлагают заменить ключи от домофона, забрать посылку или получить подарок. Задача мошенников на этом этапе – убедить жертву назвать код, который злоумышленники сами же и присылают в sms-сообщении, отмечает представитель Т-банка. Этот код не несет технической угрозы и не дает доступа к сервисам или счетам – он нужен только как предлог, чтобы разыграть дальнейшую схему со взломом.
Через некоторое время после этого человеку звонит лжесотрудник государственных органов, который утверждает, что мошенники якобы получили доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги» и оформили генеральную доверенность на распоряжение всеми банковскими счетами на имя опасного экстремиста. Чтобы «спасти» человека, ему предлагают пройти диагностику на фишинговом сайте, имитирующем государственный портал. В процессе этой проверки очередной «специалист» просит набрать на телефоне команду *#62#, которая якобы выявит скрытую слежку.
Когда человек вводит указанную команду, на его телефоне высвечивается текст и незнакомый номер. Мошенники говорят, что с этого номера происходит перехват всех звонков и sms. А для того, чтобы обезопасить деньги, жертву убеждают закрыть вклады, оформить кредиты и передать наличные курьеру, который положит их на безопасный счет.
На самом деле команда *#62# – это системный код, который показывает статус переадресации звонков и сообщений в моменты, когда телефон выключен, разряжен или находится вне зоны доступа, поясняет представитель Т-банка. Незнакомый номер, который пугает жертву на экране, является обычным служебным номером сотового оператора. То есть злоумышленники просто используют неосведомленность людей о скрытых настройках связи, говоря, что это слежка, отмечает представитель банка.
Переадресация вызовов и sms как инструмент мошенничества известна давно – еще в 2022 г. многие банки предупреждали о схемах, где жертву убеждали «отключить» или «проверить» переадресацию, а фактически настраивали ее на номер злоумышленника, напоминает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. Но в нынешнем виде с предварительным «бытовым» звонком, получением кода из sms, а затем спектаклем с «госорганом» и командой *#62# это новый сценарий, собранный из старых «кубиков», говорит он. Опасность этой схемы не в технической сложности, а в психологической упаковке, добавляет эксперт.
Команда *#62# является системным кодом, при вводе которого отображается номер для переадресации вызовов, – его устанавливает сам сотовый оператор, подтверждает заместитель директора Исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин. Схемы-подводки к введению данного кода могут быть любыми – например, просьба подтвердить запись к врачу, в соцфонд или налоговую, перечисляет он.
Но команда на самом деле ничего не активирует и не перенаправляет, отмечает Бедеров: она только считывает текущий статус переадресации по условию «недоступен». Поэтому демонстрация «страшного номера» является чистой манипуляцией и игрой на незнании технических деталей, указывает он. Реальную прослушку или перехват трафика USSD-кодами (обеспечивают прямую связь между данным мобильным устройством и оператором мобильной сети, всегда начинаются со звездочки *, содержат набор цифр и заканчиваются решеткой #) не обнаружить – это миф, который эксплуатируют мошенники, обращает внимание Бедеров.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что представители органов госвласти, сотрудники социальных организаций или полиции никогда не будут звонить гражданам и просить их ввести любые числовые комбинации на клавиатуре телефона, говорит Воронин. Настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не просят граждан набирать USSD-команды, не диктуют и не предлагают «перевести деньги на безопасный счет», подтверждает Бедеров. Поэтому при любом звонке «из госорганов» или «из банка» нужно класть трубку и перезванивать по номеру с официального сайта, из приложения банка или находящемуся на обратной стороне банковской карты, рекомендует он.