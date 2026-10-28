Мошенники придумали новый способ обмана граждан

Переадресация вызовов и sms как инструмент мошенничества известна давно – еще в 2022 г. многие банки предупреждали о схемах, где жертву убеждали «отключить» или «проверить» переадресацию, а фактически настраивали ее на номер злоумышленника, напоминает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. Но в нынешнем виде с предварительным «бытовым» звонком, получением кода из sms, а затем спектаклем с «госорганом» и командой *#62# это новый сценарий, собранный из старых «кубиков», говорит он. Опасность этой схемы не в технической сложности, а в психологической упаковке, добавляет эксперт.