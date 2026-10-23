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Главная / Технологии /

В России заблокировали более 300 млн звонков с подменой номера

Операторы сокращают количество серых вызовов, но не смогли полностью их верифицировать
Дарья Соловьева
В среднем система «Антифрод» каждый день проверяет 536 млн телефонных вызовов
В среднем система «Антифрод» каждый день проверяет 536 млн телефонных вызовов / Ведомости

За первые девять месяцев 2026 г. российские операторы связи заблокировали на 16% меньше вызовов с подменой номера по сравнению с девятью месяцами 2025 г., или 300 млн звонков. Об этом на форуме «Спектр-2026» рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Олег Терляков. Всего за начало 2026 г. информационная система (ИС) «Антифрод» верифицировала 146,3 млрд звонков.

Число заблокированных вызовов составило около 0,2% от общего количества проверенных ИС звонков, подсчитали «Ведомости». В среднем за сутки система проверяет 536 млн вызовов, из которых около 1,1 млн блокируются из-за признаков подмены номера. К ИС «Антифрод» подключено 995 операторов связи, что, согласно презентации РКН, составляет 100% от общего числа компаний.

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