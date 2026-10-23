В России заблокировали более 300 млн звонков с подменой номера

За первые девять месяцев 2026 г. российские операторы связи заблокировали на 16% меньше вызовов с подменой номера по сравнению с девятью месяцами 2025 г., или 300 млн звонков. Об этом на форуме «Спектр-2026» рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Олег Терляков. Всего за начало 2026 г. информационная система (ИС) «Антифрод» верифицировала 146,3 млрд звонков.