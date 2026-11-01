Росстат столкнулся с кибератакой на свои ресурсы

Росстат столкнулся с кибератакой на свои ресурсыПо данным ведомства, утечки охраняемой законом информации не зафиксировано
Ресурсы Росстата подверглись кибератакам, сообщили ТАСС в ведомстве. Специалисты устанавливают источник угрозы. Атака велась с 29 октября по 1 ноября.
В ведомстве заявили, что инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно сообщили о подозрительной активности. Это позволило оперативно отрегировать. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации специалисты не выявили.
По словам представителей Росстата, сейчас правоохранители вместе с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности выясняют вектор атаки и вычисляют источники угрозы. Восстановить доступность официального сайта Росстата для пользователей обещают в ближайшее время.
Как писали «Ведомости со ссылкой на исследование Positive Technologies, в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.
12 октября сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о росте угрозы кибератак с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в ближайший год.
9 октября Axios сообщило, что руководители ведущих американских ИИ-компаний начали моделировать последствия возможной масштабной кибератаки.