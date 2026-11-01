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Армия России поразила ж/д объекты на станции Конотоп в Сумской области

Антон Потоков

Российские военные нанесли удар по объектам управления железнодорожным движением на станции Конотоп в Сумской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пораженные объекты обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных регионов страны.

Кроме того, российские военные атаковали сухогруз в Черном море в 69 км к юго-западу от Одессы. По данным Минобороны, он перевозил грузы, предназначенные для украинской армии.

31 октября также сообщалось о поражении сухогруза в 37 км к югу от Одессы. По информации Минобороны, судно доставляло грузы для ВСУ. В тот же день российские военные заявили об уничтожении радиолокационной станции П-18 «Малахит» в Запорожской области.

В ночь на 31 октября Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в военных целях. В Киеве была поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроснабжение объектов военной логистики и мест хранения вооружения и техники ВСУ. А в Харькове под удар попал производственный цех в промышленной зоне «Протон», где изготавливались комплектующие для вооружения и военной техники.

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