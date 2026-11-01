Армия России поразила ж/д объекты на станции Конотоп в Сумской области

В ночь на 31 октября Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в военных целях. В Киеве была поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроснабжение объектов военной логистики и мест хранения вооружения и техники ВСУ. А в Харькове под удар попал производственный цех в промышленной зоне «Протон», где изготавливались комплектующие для вооружения и военной техники.