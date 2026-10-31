Рубио и Лавров обсудили возможную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

«Мы [с Лавровым] не проводили встречи. Мы поговорили. Мы лишь кратко обсудили возможность потенциального взаимодействия наших лидеров на саммите АТЭС в следующем месяце, а также, как вы знаете, поговорили о том, что никаких конкретных обязательств по G20 не было, и на этом все», – сказал он (цитата по ТАСС).