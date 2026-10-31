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Рубио и Лавров обсудили возможную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Анна Суслова
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров «лишь кратко» обсудили потенциальное взаимодействие российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции, где подвел итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G20 в Атланте.

«Мы [с Лавровым] не проводили встречи. Мы поговорили. Мы лишь кратко обсудили возможность потенциального взаимодействия наших лидеров на саммите АТЭС в следующем месяце, а также, как вы знаете, поговорили о том, что никаких конкретных обязательств по G20 не было, и на этом все», – сказал он (цитата по ТАСС).

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и КНР подтвердили готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС. По мнению Ушакова, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.

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22 октября Трамп заявил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он добавил, что повестка встречи может быть шире.

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин может провести переговоры с Трампом на саммите АТЭС. Он добавил, что окончательных договоренностей по двусторонним переговорам пока нет, однако Москва надеется провести данную встречу.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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