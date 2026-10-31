Приставы с 2017 года взыскали с алиментщиков более 507 млрд рублей

Аристов также отметил, что в общей сложности в 2026 г. приставы взыскали с физических и юридических лиц более 1,1 трлн руб. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2026 г. количество исполнительных производств, находившихся на принудительном исполнении, составило 103 млн, что на 9,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2025 г.