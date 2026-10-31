Приставы с 2017 года взыскали с алиментщиков более 507 млрд рублей
Судебные приставы взыскали более 507 млрд руб. за долги по выплате алиментов за неполные 10 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) Дмитрий Аристов.
«С 2017 г. благодаря принятым мерам удалось принудительно взыскать с нерадивых родителей в пользу детей более 507 млрд руб. алиментных платежей», – сказал он.
Аристов также отметил, что в общей сложности в 2026 г. приставы взыскали с физических и юридических лиц более 1,1 трлн руб. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2026 г. количество исполнительных производств, находившихся на принудительном исполнении, составило 103 млн, что на 9,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2025 г.
26 ноября 2025 г. в Госдуму был внесен законопроект, который определит минимальный размер алиментов. Авторы документа отметили, что по состоянию на ноябрь 2025 г. около 2 млн россиян обязаны выплачивать алименты, при этом 98% – на содержание детей. Средний размер выплат составляет от 7500 до 10 000 руб., но закон не устанавливает минимального порога алиментов на ребенка.
В июле Аристов сообщил, что за первое полугодие 2026 г. объем взысканных алиментов составил 53 млрд руб. Доля производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, достигла 93%. Кроме того, обеспечено сохранение прожиточного минимума в рамках 1,4 млн исполнительных производств на сумму почти 740 млрд руб.