ТАСС: Прилучный хочет взыскать 2,8 млн рублей из-за наволочек с его изображением
Актер Павел Прилучный подал иск к предпринимательнице из Курска о компенсации морального вреда на сумму более 2,8 млн руб. Об этом сказано в материалах дела. Женщина продавала на одном из маркетплейсов наволочки с изображением актера.
«Поскольку использование чужого изображения и бренда в коммерческих целях запрещено законом, истец просит суд обязать ответчика изъять контрафактную продукцию из оборота и взыскать с него компенсацию в размере 2 820 230 руб., моральный вред, расходы на оплату госпошлины», – говорится в иске (цитата по ТАСС).
Иск актера будет рассмотрен 5 ноября в Курске.
В материалах дела указывается, что женщина продавала товар «Наволочка дакимакура Павел Прилучный» с фотографией актера, в то время как он не давал разрешения на использование его изображений и не заключал лицензионный договор на использование товарного знака «Павел Прилучный». Также в материалах отмечено, что сумма продаж данного товара составила более 1,4 млн руб.
Представитель ответчика, в свою очередь, заявил, что актер не представил достаточных доказательств, и не согласился с его требованиями.
3 сентября Ленинский районный суд Курска принял к производству иск Прилучного к предпринимателю, который продавал футболки с изображением актера на маркетплейсе без его согласия. Прилучный требовал выплатить компенсацию за моральный вред и проданный товар.