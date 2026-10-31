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ТАСС: Прилучный хочет взыскать 2,8 млн рублей из-за наволочек с его изображением

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Актер Павел Прилучный подал иск к предпринимательнице из Курска о компенсации морального вреда на сумму более 2,8 млн руб. Об этом сказано в материалах дела. Женщина продавала на одном из маркетплейсов наволочки с изображением актера.

«Поскольку использование чужого изображения и бренда в коммерческих целях запрещено законом, истец просит суд обязать ответчика изъять контрафактную продукцию из оборота и взыскать с него компенсацию в размере 2 820 230 руб., моральный вред, расходы на оплату госпошлины», – говорится в иске (цитата по ТАСС).

Иск актера будет рассмотрен 5 ноября в Курске.

В материалах дела указывается, что женщина продавала товар «Наволочка дакимакура Павел Прилучный» с фотографией актера, в то время как он не давал разрешения на использование его изображений и не заключал лицензионный договор на использование товарного знака «Павел Прилучный». Также в материалах отмечено, что сумма продаж данного товара составила более 1,4 млн руб.

Представитель ответчика, в свою очередь, заявил, что актер не представил достаточных доказательств, и не согласился с его требованиями.

3 сентября Ленинский районный суд Курска принял к производству иск Прилучного к предпринимателю, который продавал футболки с изображением актера на маркетплейсе без его согласия. Прилучный требовал выплатить компенсацию за моральный вред и проданный товар.

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