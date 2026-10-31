ТАСС: Прилучный хочет взыскать 2,8 млн рублей из-за наволочек с его изображением

В материалах дела указывается, что женщина продавала товар «Наволочка дакимакура Павел Прилучный» с фотографией актера, в то время как он не давал разрешения на использование его изображений и не заключал лицензионный договор на использование товарного знака «Павел Прилучный». Также в материалах отмечено, что сумма продаж данного товара составила более 1,4 млн руб.