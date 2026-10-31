Правительство РФ выделило еще 725 млн рублей на льготные кредиты аграриям

По словам Мишустина, АПК столкнулся с ростом логистических расходов, издержек на международные расчеты и цен. Для поддержки отрасли кабмин уже дважды выделял дополнительное финансирование. Это позволило аграриям продолжить выполнение ранее заключенных договоров на внутреннем и внешнем рынках.