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Главная / Экономика /

Правительство РФ выделило еще 725 млн рублей на льготные кредиты аграриям

Ася Султанова

Правительство России дополнительно выделило свыше 725 млн руб. на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщается на сайте кабмина. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что такие решения будут способствовать повышению устойчивости агропредприятий и помогут им продолжать поставлять потребителям качественные продукты питания», – отметил глава кабмина.

Выделенные средства сохранят льготную ставку по 185 ранее выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Финансирование шло и на короткие сроки, и в рамках долгосрочных инвестиций. Поддержка оказывается в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

По словам Мишустина, АПК столкнулся с ростом логистических расходов, издержек на международные расчеты и цен. Для поддержки отрасли кабмин уже дважды выделял дополнительное финансирование. Это позволило аграриям продолжить выполнение ранее заключенных договоров на внутреннем и внешнем рынках.

29 октября Минсельхоз сообщил о старте государственных закупочных интервенций зерна.  В первый день торгов закуплено около 9500 т на сумму порядка 111 млн руб. 

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