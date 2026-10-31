MS NOW: США предупредили о возможном возобновлении ударов по Ирану 4 ноября
Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. Об этом сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из стран Залива.
По словам источников, США и Израиль готовятся к новому раунду тяжелых боевых операций против Ирана, рассчитывая ослабить Тегеран и подтолкнуть его к переговорам. При этом союзники Вашингтона в Заливе активно добиваются деэскалации, опасаясь ответных действий Ирана. Один из чиновников не исключил, что некоторые государства могут выступить против нанесения американских ударов с баз на их территории.
28 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон уведомил несколько стран Персидского залива о возможном начале короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. По данным издания, американские военные уже предпринимают меры для подготовки к возможной эскалации.
26 октября телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить американского лидера провести совместную военную операцию против Ирана до израильских выборов 27 октября. По данным телеканала, Трамп не согласился с этим предложением. 23 октября секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран готов к новому витку вооруженного конфликта с США и Израилем и в случае возобновления боевых действий количество жертв у противника в «десятки раз превысит» потери предыдущих месяцев.