Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%ARSA7,57-0,79%RGSS0,179-0,89%IMOEX2 511,55-0,06%RTSI982,15-0,06%RGBI112,47+0,18%RGBITR779,62+0,27%
Главная / Политика /

MS NOW: США предупредили о возможном возобновлении ударов по Ирану 4 ноября

Ася Султанова

Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. Об этом сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из стран Залива.

По словам источников, США и Израиль готовятся к новому раунду тяжелых боевых операций против Ирана, рассчитывая ослабить Тегеран и подтолкнуть его к переговорам. При этом союзники Вашингтона в Заливе активно добиваются деэскалации, опасаясь ответных действий Ирана. Один из чиновников не исключил, что некоторые государства могут выступить против нанесения американских ударов с баз на их территории.

28 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон уведомил несколько стран Персидского залива о возможном начале короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. По данным издания, американские военные уже предпринимают меры для подготовки к возможной эскалации. 

26 октября телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить американского лидера провести совместную военную операцию против Ирана до израильских выборов 27 октября. По данным телеканала, Трамп не согласился с этим предложением. 23 октября секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран готов к новому витку вооруженного конфликта с США и Израилем и в случае возобновления боевых действий количество жертв у противника в «десятки раз превысит» потери предыдущих месяцев.

Читайте также:Трамп: США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте