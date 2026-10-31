MS NOW: США предупредили о возможном возобновлении ударов по Ирану 4 ноября

По словам источников, США и Израиль готовятся к новому раунду тяжелых боевых операций против Ирана, рассчитывая ослабить Тегеран и подтолкнуть его к переговорам. При этом союзники Вашингтона в Заливе активно добиваются деэскалации, опасаясь ответных действий Ирана. Один из чиновников не исключил, что некоторые государства могут выступить против нанесения американских ударов с баз на их территории.