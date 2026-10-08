Трамп: США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре

Утром 8 октября NBC News со ссылкой на источники писал, что американские военные подготовили для Трампа новые варианты операций в Иране. По данным телеканала, среди обсуждавшихся сценариев – возобновление в ближайшие недели масштабных военных операций против Ирана, в том числе нанесение ударов до промежуточных выборов 3 ноября. При этом окончательное решение пока не принято. В Пентагоне заявили NBC News, что задача ведомства состоит в разработке и представлении президенту возможных военных сценариев. В Белом доме подчеркнули, что США находятся «в очень сильной позиции», а Трамп «сделает то, что будет лучше всего для Соединенных Штатов».