Трамп: США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре
Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». При этом американский президент заявил, что Иран находится, по его оценке, в «очень плохом» экономическом и военном состоянии.
Американский лидер добавил, что блокада иранских портов сохранится, несмотря на паузу в ударах.
Трамп до этого говорил, что конфликт с Ираном завершится в скором времени, после чего мировые цены на нефть должны снизиться.
Утром 8 октября NBC News со ссылкой на источники писал, что американские военные подготовили для Трампа новые варианты операций в Иране. По данным телеканала, среди обсуждавшихся сценариев – возобновление в ближайшие недели масштабных военных операций против Ирана, в том числе нанесение ударов до промежуточных выборов 3 ноября. При этом окончательное решение пока не принято. В Пентагоне заявили NBC News, что задача ведомства состоит в разработке и представлении президенту возможных военных сценариев. В Белом доме подчеркнули, что США находятся «в очень сильной позиции», а Трамп «сделает то, что будет лучше всего для Соединенных Штатов».
7 октября The Atlantic писал, что Трамп может распорядиться нанести удары по Ирану до промежуточных выборов в конгресс. Нынешний период «затишья» в ударах совпадает с выборами в середине президентского срока. The Atlantic отмечает, что этот период может продлиться до 3 ноября, чтобы «не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз позиции кандидатов от республиканской партии по всей стране».