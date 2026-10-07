СМИ: Трамп может приказать нанести удары по Ирану до промежуточных выборов
Президент США Дональд Трамп может распорядиться нанести удары по Ирану до промежуточных выборов в конгресс. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на неназванных представителей администрации президента.
Нынешний период «затишья» в ударах совпадает с выборами в середине президентского срока. The Atlantic отмечает, что этот период может продлиться до 3 ноября, чтобы «не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз позиции кандидатов от Республиканской партии по всей стране».
«Но, возможно, этого не произойдет», – пишет издание. Согласно материалу, Белый дом попросил Пентагон разработать варианты нанесения ударов по иранским целям, которые могут быть отработаны до промежуточных выборов. Масштаб и цели потенциальных ударов пока обсуждаются.
Трамп накануне вновь анонсировал скорое завершение конфликта. По его словам, война в Иране закончится либо ударом со стороны США, либо сделкой.
Вместе с тем Bloomberg сообщил, что Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе. Только с начала октября было зафиксировано девять атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь.