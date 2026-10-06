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Трамп вновь заявил о скором завершении конфликта с Ираном

Татьяна Мозолевская
Angelina Katsanis / AP
Angelina Katsanis / AP

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт с Ираном завершится в ближайшее время. Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома.

«Стоимость нефти значительно снизится, когда закончится война, а это произойдет скоро», – сказал Трамп.

1 октября Трамп также сообщил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Тегеран при этом заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.

6 октября президент США заявил о готовности пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего в войне с Ираном. По словам американского лидера, Иран может «уничтожить город», не предоставив никаких доказательств того, что у страны есть оружие массового поражения или дальнобойное оружие, способное на такой удар.

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