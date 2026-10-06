Трамп вновь заявил о скором завершении конфликта с Ираном

1 октября Трамп также сообщил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Тегеран при этом заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.



6 октября президент США заявил о готовности пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего в войне с Ираном. По словам американского лидера, Иран может «уничтожить город», не предоставив никаких доказательств того, что у страны есть оружие массового поражения или дальнобойное оружие, способное на такой удар.