Трамп вновь заявил о скором завершении конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт с Ираном завершится в ближайшее время. Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома.
«Стоимость нефти значительно снизится, когда закончится война, а это произойдет скоро», – сказал Трамп.
1 октября Трамп также сообщил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Тегеран при этом заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.
6 октября президент США заявил о готовности пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего в войне с Ираном. По словам американского лидера, Иран может «уничтожить город», не предоставив никаких доказательств того, что у страны есть оружие массового поражения или дальнобойное оружие, способное на такой удар.