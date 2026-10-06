Трамп назвал небольшой ценой возможную гибель Лос-Анджелеса в войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего в войне с Ираном. Он сказал об этом, выступая перед участниками митинга в Небраске, передает Forbes.
По словам американского лидера, Иран может «уничтожить город», не предоставив никаких доказательств того, что у страны есть оружие массового поражения или дальнобойное оружие, способное на такой удар.
«Пусть они разбомбят Лос-Анджелес. Пусть они разбомбят Сан-Диего», – сказал Трамп.
Президент отметил, что это «небольшая цена», и настаивал на том, что война скоро закончится и, «по сути, уже почти закончилась».
1 октября Трамп заявил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Тегеран при этом заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.