Минфин направил 3,3 млрд рублей на выплату купонного дохода по еврооблигациям
Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям, заявили в ведомстве.
Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроками погашения в 2027 г. и в 2032 г. в общей сумме 3,3 млрд руб. получены платежным агентом по еврооблигациям – «Национальным расчетным депозитарием», следует из сообщения.
5 октября Минфин выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2042 г. в сумме 7 млрд руб. 16 сентября Минфин сообщил, что исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2043 г. в общей сумме 3,7 млрд руб.
Минфин выплачивает купоны по еврооблигациям, чтобы исполнять долговые обязательства перед инвесторами. Выпуск еврооблигаций является способом привлечения заемных средств в иностранной валюте с обязательством платить регулярный купонный доход и погасить номинал в срок.