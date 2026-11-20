5 октября Минфин выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2042 г. в сумме 7 млрд руб. 16 сентября Минфин сообщил, что исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2043 г. в общей сумме 3,7 млрд руб.