Генпрокуратура Калифорнии начала расследование в отношении Nvidia
Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта начал расследование в отношении американской корпорации Nvidia после отставки ее бывшего главы Дженсена Хуанга на фоне скандала о его предполагаемых связях с китайской разведкой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры штата.
19 ноября ведомство направило Nvidia следственную повестку с требованием предоставить информацию о возможной передаче передовых чипов и конфиденциальных данных Китаю. Прокуратура также проверяет, не вводила ли компания инвесторов и общественность в заблуждение относительно связанных с этим рисков.
«Поведение Nvidia и ее бывшего генерального директора вызывает серьезные опасения, в том числе относительно того, каким образом компания могла вводить инвесторов в заблуждение», – заявил Бонта.
Поводом для расследования стали сообщения о внебрачных отношениях Хуанга с бывшим топ-менеджером сингапурской Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. При этом разведывательное сообщество США не пришло к единому выводу о ее предполагаемом сотрудничестве с Пекином.
20 ноября The New York Times сообщила, что Nvidia в апреле запросила разрешение на продажу более 40 000 чипов H200 китайской компании New Century Lettall Data Service, связанной с Megaspeed и Элис Хуанг.
17 ноября Nvidia создала комитет по контролю за соблюдением требований национальной безопасности и экспортного регулирования. Он будет отвечать за управление рисками международной торговли и контроль поставок.
12 ноября компания объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Временно Nvidia возглавила финансовый директор Колетт Кресс.