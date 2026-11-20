Поводом для расследования стали сообщения о внебрачных отношениях Хуанга с бывшим топ-менеджером сингапурской Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. При этом разведывательное сообщество США не пришло к единому выводу о ее предполагаемом сотрудничестве с Пекином.