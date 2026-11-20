Представитель окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак подтвердил падение одного объекта в Новом Липовце. По его словам, сведения о других упавших объектах пока не подтвердились. «На данный момент слишком рано делать выводы о том, с каким именно типом летательного аппарата мы имеем дело», – заявил Козак.