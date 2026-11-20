В Польше упал неизвестный объект
Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта в поле неподалеку от населенного пункта Хмелек в Люблинском воеводстве. Объект упал возле леса в населенном пункте Новы-Липовец Билгорайского повята и загорелся, передает TVN24.
На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Территория оцеплена, тип упавшего объекта пока не установлен.
Представитель Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горошевский сообщил, что после 6:30 радиолокационные системы зафиксировали признаки возможного нарушения воздушного пространства страны. По его словам, военные направили поисково-спасательную группу в Билгорайский повят после сообщений местных жителей о падении объекта.
Представитель окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак подтвердил падение одного объекта в Новом Липовце. По его словам, сведения о других упавших объектах пока не подтвердились. «На данный момент слишком рано делать выводы о том, с каким именно типом летательного аппарата мы имеем дело», – заявил Козак.
В связи с происшествием в Люблинском и Подкарпатском воеводствах объявляли воздушную тревогу, которую позднее отменили. Аэропорт «Жешува» временно приостанавливал полеты из-за действий военной авиации.
В октябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава требует от Украины объяснений после пролетевшего через территорию страны дрона, который взорвался на границе Литвы и Латвии.