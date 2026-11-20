Окладникова анонсировала KPI для контрольно-надзорных органов в 2027 годуОдним из приоритетов станет расширение дистанционных проверок и масштабирование технологий ИИ
Следующим этапом реформы контрольно-надзорных органов России станет введение ключевых показателей эффективности для контрольных органов, расширение дистанционного надзора и внедрение искусственного интеллекта. Об этом рассказала вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова в ходе своего первого публичного выступления в новой должности на Всероссийском форуме контрольных органов 20 ноября. Она добавила, что новую систему власти планируют запустить со следующего года.
«Со следующего года вводятся КПЭ для контрольно-надзорных органов. Мы будем оценивать не контролеров, а эффективность инструментов, которые используют ведомства», – пояснила она. Разработаны две группы показателей: базовые и уникальные. Базовые КПЭ будут отражать единый стандарт качества контрольной деятельности. Уникальные КПЭ раскроют отраслевую специфику каждого вида контроля и особенности правоприменения, пояснила Окладникова.
Она отметила, что еще одним приоритетом станет расширение дистанционных проверок и масштабирование технологий ИИ, например, в строительстве, экологии и землепользовании. Правительство также намерено расширять перечень индикаторов риска, чтобы выявлять угрозы до того, как они приведут к реальному ущербу. Среди других мер — совершенствование механизма инвестиций вместо штрафов, а также нормативной базы. Также власти выступают за единообразие правоприменительной практики во всех регионах, рассказала Окладникова.
Промежуточные итоги
Более 500 000 контрольно-надзорных мероприятий за 9 месяцев 2026 г. провели в России, из них 300 000 – это профилактические визиты, когда инспектор только консультирует, пояснила Окладникова. Она добавила, что завершенных проверок к этому периоду – 210 000. Доля проверок бизнеса в общем числе контрольных мероприятий по итогам 9 месяцев 2026 г. – не более 18%.
Окладникова также указала на повышение технологичности контроля. Например, за 9 месяцев 2026 г. с помощью беспилотных авиационных систем (БАС) проведено 38 500 мероприятий. За аналогичный период прошлого года с помощью БАС реализованы 3100 мероприятий.
Российская система государственного контроля за пять лет перешла от массовых проверок к риск-ориентированному подходу, основанному на профилактике нарушений и партнерстве с бизнесом, напомнила Окладникова. Переход к этой модели завершился в конце прошлого года.
Реформа началась с пересмотра обязательных требований: власти исключили избыточные и устаревшие нормы, систематизировали оставшиеся, сократили число видов контроля и разграничили полномочия между федеральными, региональными и муниципальными органами, напомнила Окладникова. По ее словам, в результате количество видов контроля сократилось с более чем 180 до примерно 100 в 2026 г.
Каждый предприниматель теперь может заранее определить, какой орган, когда и на каком основании вправе провести проверку, отметила Окладникова. Она заявила, что современная система государственного контроля должна строиться на трех принципах — структурированности, предсказуемости и прозрачности. Точечные проверки при наличии риска причинения вреда людям или окружающей среде дают результаты, по словам Окладниковой. Количество проверок за 5 лет сократилось в 5,6 раза (с 1,5 млн в 2019 г. до 273 000 в 2025 г.). Эффективность выросла в 1,6 раза, самым точным основанием для проверки стабильно остаются индикаторы риска – эффективность порядка 90%. Внимание контролеров смещено в сторону профилактики нарушений. Число профилактических визитов выросло в 13 раз, привела статистику вице-премьер.
Зампред правительства выделила также создание полностью цифрового сервиса досудебного обжалования через портал «Госуслуги». По словам Окладниковой, не менее 98% жалоб ежегодно рассматриваются в установленный срок. Средняя продолжительность процедуры в два раза ниже нормативного срока в 15 дней.