Каждый предприниматель теперь может заранее определить, какой орган, когда и на каком основании вправе провести проверку, отметила Окладникова. Она заявила, что современная система государственного контроля должна строиться на трех принципах — структурированности, предсказуемости и прозрачности. Точечные проверки при наличии риска причинения вреда людям или окружающей среде дают результаты, по словам Окладниковой. Количество проверок за 5 лет сократилось в 5,6 раза (с 1,5 млн в 2019 г. до 273 000 в 2025 г.). Эффективность выросла в 1,6 раза, самым точным основанием для проверки стабильно остаются индикаторы риска – эффективность порядка 90%. Внимание контролеров смещено в сторону профилактики нарушений. Число профилактических визитов выросло в 13 раз, привела статистику вице-премьер.