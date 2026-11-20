До этого встреча лидеров РФ и Таджикистана состоялась 12 ноября в Кремле. Тогда таджикистанский лидер прибыл в Москву для участия в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 11 ноября Рахмон принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в российской столице под председательством Путина.