Сергей Миронов 23 ноября может появиться на публике впервые за три месяцаИсточник «Ведомостей» рассказал, что председателю «Справедливой России» «стало лучше»
Председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов в ближайшие дни может появиться на публике впервые за три месяца. Он заявлен как участник конференции «Россия в период кризиса европейской безопасности», которая пройдет в Госдуме 23 ноября. «Ожидаем личного присутствия», – сообщил «Ведомостям» представитель СР. Он уточнил, что формат участия Миронова будет зависеть от его самочувствия в этот день.
Помимо Миронова на конференции также заявлено участие первого зампреда комитета по международным делам Александра Воробьева (СР), председателя комитета по международному сотрудничеству сербской партии «Движение социалистов» Бояна Вулина, лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Галлоуэя и др. Организует мероприятие институт «Справедливый мир», который возглавляет Миронов.
«Председателю стало лучше», – подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к СР. Но точно ли он появится в Госдуме уже 23 ноября, собеседник не уверен.
26 августа Миронов сообщил, что во время предвыборного визита в Алтайский край получил «небольшую травму». Это вынудило его пройти лечение и внести коррективы в график поездок. Характер травмы лидер партии не уточнил. В связи с этим Миронов не принимал участия в предвыборных дебатах и с тех пор не появлялся на публике, ограничиваясь записью видеороликов и участием в партийных мероприятиях по видеосвязи.
В сентябре Миронов пояснил, что находится на лечении в больнице. Он говорил, что чувствует себя хорошо и остается на «своем капитанском мостике». По его словам, он был полностью в курсе избирательной кампании СР и всегда находился на связи с соратниками.