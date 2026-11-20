26 августа Миронов сообщил, что во время предвыборного визита в Алтайский край получил «небольшую травму». Это вынудило его пройти лечение и внести коррективы в график поездок. Характер травмы лидер партии не уточнил. В связи с этим Миронов не принимал участия в предвыборных дебатах и с тех пор не появлялся на публике, ограничиваясь записью видеороликов и участием в партийных мероприятиях по видеосвязи.