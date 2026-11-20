Мишустин: число проверок бизнеса сократилось в шесть раз с 2019 года
В России отмечено снижение проверок бизнеса – почти в шесть раз за семь лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам, организаторам и гостям VII Всероссийского форума контрольных органов.
Глава правительства рассказал, что все чаще применяется дистанционный формат взаимодействия с проверяющими, чтобы «бизнесу было удобнее и проще отчитываться о выполнении надзорных требований».
Контроль строится на риск-ориентированном подходе: контроль предусматривается заранее на тех объектах, которые нуждаются во внимании. По словам Мишустина, такой принцип существенно экономит время и ресурсы предпринимателей, позволяя «сфокусировать контроль на самых уязвимых объектах, повышая общую безопасность предприятий, надежно защищая интересы наших граждан».
В 2025 г. количество проверок бизнеса снизилось на 7%. Одновременно с уменьшением числа контрольных мероприятий выросла эффективность проверок – с 57% в 2024 г. до 64% по итогам прошлого года, отмечали на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности.