Количество проверок бизнеса в 2025 году снизилось на 7%

В России в 2025 г. было проведено 273 000 проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 000). Об этом 16 марта сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 г. Количественное снижение касается как плановых, так и внеплановых мероприятий, отметил он. Например, число первых уменьшилось до 35 000 (-13%) после 40 000 годом ранее. Количество внеплановых проверок сократилось на 6% до 238 000 после 254 000 в 2024 г.