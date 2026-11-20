Сервисы доставки просят отложить ужесточение правил для курьеров до 2029 годаОни грозят «параличом» доставки без времени на адаптацию, эксперты против из-за опасности пешеходам
Крупнейшие сервисы доставки попросили правительство, профильных министров и мэрию Москвы отложить минимум до 2029 г. внедрение предложенного Минтрансом законопроекта о запрете курьерам на электросамокатах и электровелосипедах со скоростью 25 км/ч и мощностью от 0,25 до 4 кВт ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а также обязательстве иметь водительские права категории «М».
Эти предложения содержатся в письме Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний. С его содержанием ознакомились «Ведомости». Ассоциация, куда входят Ozon, Wildberries & Russ, X5, «Вкусвилл», «Яндекс лавка» и «Яндекс еда», «Купер», «Самокат», «Магнит» и «Лента», направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, министрам промышленности и торговли Антону Алиханову, транспорта Дмитрию Ядрову, экономического развития Максиму Решетникову, а также мэру Москвы Сергею Собянину. «Ведомости» отправили им запрос для оценки предложений бизнеса.
Как следует из документа, сохранение предлагаемых Минтрансом изменений требует времени на массовое получение прав курьерами, закупку и поставку новых велосипедов, изменение маршрутов, создание инфраструктуры, «которая не может быть обеспечена одномоментно». «В этой связи Ассоциация считает необходимым предусмотреть достаточный переходный период <...> – не ранее чем на 2029 г.», – говорится в письме.