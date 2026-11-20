Крупнейшие сервисы доставки попросили правительство, профильных министров и мэрию Москвы отложить минимум до 2029 г. внедрение предложенного Минтрансом законопроекта о запрете курьерам на электросамокатах и электровелосипедах со скоростью 25 км/ч и мощностью от 0,25 до 4 кВт ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а также обязательстве иметь водительские права категории «М».