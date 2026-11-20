Российские эксперты увидели в поездке Путина в Китай контуры нового миропорядкаТрехсторонняя встреча мировых лидеров говорит о признании нескольких центров силы
Саммит АТЭС в Шэньчжэне с участием президента РФ Владимира Путина и его трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о формировании новой архитектуры международных отношений, в которой США, Китай и Россия становятся ключевыми центрами силы. К такому выводу пришли российские эксперты на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
«Изоляция России не удалась. Речь может пойти уже об изоляции наиболее нестабильного региона и актора современной международной политики – Европы», – заявил директор АНО «Институт изучения современного Китая» Николай Вавилов. По его словам, крупнейшие ядерные державы и наиболее влиятельные экономики мира не сочли необходимым приглашать Европу к обсуждению новой мировой архитектуры. «Мир, который строила Европа в центре Европы, в евроатлантическом центре, – под ним подведена жирная черта», – считает эксперт.
Вавилов связал происходящие изменения с трансформацией мировой экономики после пандемии коронавируса и перестройкой глобальных цепочек поставок. По его словам, три из пяти крупнейших экономик мира относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону, а экономическое первенство Азии постепенно сопровождается усилением ее политического влияния. Россия, считает Вавилов, также обладает потенциалом стать одним из центров нового мирового порядка благодаря своему географическому положению, ресурсам и возможностям присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Вавилов предложил добиваться институционализации трехстороннего формата России, США и Китая и в перспективе заключения между ними пакта о ненападении с использованием ядерного оружия. «Миру нужна новая структура, новый костяк, который мог бы обеспечить хотя бы неисчезновение человечества, отодвинуть человечество на один шаг от ядерной пропасти», – сказал Вавилов. Россия, считает эксперт, могла бы выступить посредником между Вашингтоном и Пекином.
Трехсторонние переговоры – это не «новая Ялта и не Хельсинки», это Шэньчжэнь-1, т. е. попытка сформировать новую платформу международного взаимодействия, подчеркнул политолог Марат Баширов. «Трамп прилетает на саммит, фактически признавая многополярность мира и необходимость договариваться в условиях существования нескольких центров силы», – считает он.
Участие крупнейших экономик мира в форуме, на который приходится 61,6% мирового ВВП, демонстрирует сохраняющееся значение России в международных экономических и политических процессах, полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Россия остается важным фактором глобальной геополитики благодаря своему географическому положению, транспортным маршрутам, энергетике и вопросам безопасности, добавил Баширов. Доктор политических наук Павел Селезнев также назвал Россию важным фактором глобальной устойчивости в условиях «эрозии» международных институтов.
Одним из ключевых вопросов саммита стала международная безопасность, отмечает соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин. «Если удастся на постоянной основе в трехстороннем формате – Россия, Китай, США – обсуждать целый ряд тем, связанных с безопасностью, это может очень позитивно повлиять на глобальную стабильность», – сказал он. При этом дипломатических договоренностей, считает Селезнев, недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности России: они должны подкрепляться собственными экономическими и оборонными возможностями.
В России у граждан и экспертного сообщества не было особых ожиданий от предстоящего саммита и возможной деэскалации ситуации по Украине, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, не участвовавший в круглом столе ЭИСИ. «Несколько дней в повестке эта тема проживет: лоялисты будут исходить из того, что нас признали, мы делим мир, а скептики будут делать акцент на нюансах, на размытости итоговой формулировки декларации и нюансах визита Путина в Китай. А дальше, наверное, как встреча в Анкоридже, она постепенно исчезнет из повестки», – полагает он.