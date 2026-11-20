В России у граждан и экспертного сообщества не было особых ожиданий от предстоящего саммита и возможной деэскалации ситуации по Украине, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, не участвовавший в круглом столе ЭИСИ. «Несколько дней в повестке эта тема проживет: лоялисты будут исходить из того, что нас признали, мы делим мир, а скептики будут делать акцент на нюансах, на размытости итоговой формулировки декларации и нюансах визита Путина в Китай. А дальше, наверное, как встреча в Анкоридже, она постепенно исчезнет из повестки», – полагает он.