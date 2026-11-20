По итогам 2026 г. доступные мощности российских заводов для производства печатных плат могут вдвое превысить потребности индустрии. Спрос со стороны регулируемого сегмента рынка радиоэлектроники, на который распространяются требования по локализации производства в России, к концу года составит примерно 15,7 млн кв. дм против доступных возможностей производства на уровне около 32,8 млн кв. дм.