Мощности российских заводов по выпуску печатных плат вдвое превышают спросПроизводители радиоэлектроники регулируемого сегмента выбирают более дешевые продукты из КНР, считают эксперты
По итогам 2026 г. доступные мощности российских заводов для производства печатных плат могут вдвое превысить потребности индустрии. Спрос со стороны регулируемого сегмента рынка радиоэлектроники, на который распространяются требования по локализации производства в России, к концу года составит примерно 15,7 млн кв. дм против доступных возможностей производства на уровне около 32,8 млн кв. дм.
Такие оценки приводятся в исследовании АНО «Консорциум печатных плат» (КПП), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование направили профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
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