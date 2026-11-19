В четверг рубль укреплялся, несмотря на общее разочарование геополитическим фоном, говорит эксперт. Вероятно, на рынок уже начали поступать объемы валюты от экспортеров, готовящихся к налоговому периоду, полагает он. Также движение курса может отражать ценовые максимумы нефти первой половины осени – выручка по ним с временным лагом заходит на рынок, рассуждает Смирнов. Статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям закрепила ожидания монетарной паузы ЦБ, к тому же представитель регулятора не исключил повышения ключевой ставки – это также можно трактовать в пользу рубля, отмечает он.