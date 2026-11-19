Итоги торгов на Мосбирже 19 ноябряИндекс снижался из-за отсутствия конкретики по итогам встречи глав России, США и Китая
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 19 ноября, снизился на 2,11% до 2417,7 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 1,76% и составил 929,62 пункта.
Лидерами роста в четверг стали только бумаги Дом.РФ (+0,11%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-5,75%), En+ Group (-4,46%), АФК «Система» (-4,43%), VK (-4,28%) и «Северстали» (-4,26%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 10 коп. до 12,21 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,93 руб. (-30 коп.). Официальный курс евро составил 89,86 руб. (-50 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,57% до $92,47/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,34% до $83,41/барр.
Индекс Мосбиржи в четверг снижался, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Среди причин такой динамики эксперт называет отсутствие значимой конкретики по итогам встречи глав России, США и Китая на саммите АТЭС. Кроме того, статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям населения разочаровала – годовой рост цен ускорился до 7,07% с 6,97% на 9 ноября, а ожидания по инфляции в этом месяце выросли с 13,2% в октябре до 13,5%, указывает он.
На мировых рынках настроения неоднородные, продолжает Смирнов: китайские площадки завершили день в минусе, в США отскок после спада в среду. В конце недели Народный банк Китая обсудит базовую кредитную ставку, напоминает эксперт. Также инвесторы могут обратить внимание на выступление Кристофера Уоллера – «ястреба» из ФРС, добавляет он.
Насыщенный новостной фон ожидается и на российском рынке, говорит Смирнов. Выйдут отчетности МТС, «Софтлайна», «Совкомфлота», банка «Санкт-Петербург», перечисляет аналитик. Акционеры «Лукойла» на внеочередном собрании обсудят дивиденды за III квартал. Совет директоров «Татнефти» в пятницу также обсудит дивидендные выплаты.
Индекс Мосбиржи задержался в области поддержки 2400–2420 пунктов. Технически возможен отскок к 2480 пунктам, но приближение выходных и крепкий рубль могут сдерживать покупательскую активность, рассуждает Смирнов.
В четверг рубль укреплялся, несмотря на общее разочарование геополитическим фоном, говорит эксперт. Вероятно, на рынок уже начали поступать объемы валюты от экспортеров, готовящихся к налоговому периоду, полагает он. Также движение курса может отражать ценовые максимумы нефти первой половины осени – выручка по ним с временным лагом заходит на рынок, рассуждает Смирнов. Статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям закрепила ожидания монетарной паузы ЦБ, к тому же представитель регулятора не исключил повышения ключевой ставки – это также можно трактовать в пользу рубля, отмечает он.
Вместе с тем индекс доллара США (DXY) нацелился на 104 пункта, торгуясь на максимумах с весны 2025 г., говорит Смирнов. Распродажи рисковых активов и ожидания повышения ставки ФРС в декабре поддерживают американскую валюту, считает он.
Ожидания БКС по курсу рубля на конец недели – 81–83 руб./$ и 12,1–12,3 руб./юань.