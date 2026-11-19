Давление на котировки связано с введением в отношении компании процедуры наблюдения по делу о банкротстве. В сентябре Мосбиржа перевела акции из первого в третий уровень листинга, а 30 декабря исключит их из списка допущенных к торгам. С марта бумаги подешевели на 91,72% — до 11 руб., а с момента IPO в ноябре 2023 г. (цена размещения — 250 руб.) – более чем в 20 раз.