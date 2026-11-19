Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Евротранса»
Московская биржа с 9:27 до 9:57 мск проводит дискретный аукцион по акциям ПАО «Евротранс» в режиме торгов T+ из-за падения цены более чем на 20%. К началу аукциона бумаги стоили 7,35 руб. — на 19,2% ниже закрытия предыдущей сессии, объем торгов составил 19,371 млн руб.
Давление на котировки связано с введением в отношении компании процедуры наблюдения по делу о банкротстве. В сентябре Мосбиржа перевела акции из первого в третий уровень листинга, а 30 декабря исключит их из списка допущенных к торгам. С марта бумаги подешевели на 91,72% — до 11 руб., а с момента IPO в ноябре 2023 г. (цена размещения — 250 руб.) – более чем в 20 раз.
12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Евротранса» и ввел наблюдение. В реестр кредиторов включен долг около 38 млн руб. В сентябре основной акционер Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по делу о хищении топлива у главка МВД по Московской области. Все 57 АЗС «Трасса» прекратили работу, а компания допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций номиналом 27,1 млрд руб.