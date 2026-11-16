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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа проведет делистинг акций «Евротранса» 30 декабря

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Мосбиржа прекратит торги ценными бумагами ПАО «Евротранс» с 30 декабря. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Основанием такого решения стало введение процедуры наблюдения после начала банкротства компании.

Иск о банкротстве «Евротранса» «Сбер» подал в октябре. Уже 12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление и ввел в отношении «Евротранса» процедуру наблюдения. Он включил в реестр кредиторов должника долг заявителю порядка 38 млн руб., в том числе 36,6 млн руб. основного долга. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 мая.

В сентябре основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» (сеть АЗС «Трасса») Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по подозрению в хищении топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). После этого Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд руб. задолженности с топливного оператора и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры АО «Зарубежнефть» – ООО «ЗН снабжение».

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