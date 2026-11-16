Мосбиржа проведет делистинг акций «Евротранса» 30 декабря

В сентябре основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» (сеть АЗС «Трасса») Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по подозрению в хищении топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). После этого Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд руб. задолженности с топливного оператора и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры АО «Зарубежнефть» – ООО «ЗН снабжение».