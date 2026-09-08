Основной владелец «Евротранса» задержан по делу о хищении топлива у МВД

Если «Евротранс» будет признан банкротом, наступит срок платежей по всем облигациям, включая бессрочные, напоминает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Владельцы ценных бумаг смогут предъявить свои требования к компании о выплате их номинальной стоимости, отмечает он. При этом акционеры лишатся контроля в компании и смогут рассчитывать только на ликвидационный остаток – имущество, которое останется после распределения всех активов среди кредиторов общества, обращает внимание Груздев. При этом, если суд установит, что основной бенефициар «Евротранса» причинил ущерб государству, его акции могут быть изъяты в виде компенсации этого ущерба, добавляет юрист.