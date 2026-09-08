Основной владелец «Евротранса» задержан по делу о хищении топлива у МВД

Основной владелец «Евротранса» задержан по делу о хищении топлива у МВДЭто может привести к потере операционного управления и банкротству компании, считают эксперты
По подозрению в хищении моторного топлива задержаны основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» (сеть АЗС «Трасса») Игорь Мартышов и трое подчиненных ему топ-менеджеров компании. Об этом 7 сентября сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что сотрудниками Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России были выявлены факты хищения топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области.
В ходе проверки были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе Мартышова, а также подчиненных ему топ-менеджеров при участии заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области – начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова и начальника отдела ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анны Левиной.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщила Волк. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России, уточнила она.
Трое топ-менеджеров «Евротранса» уже заключены под стражу, добавила официальный представитель МВД. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел и задержаны, отметила Волк. Следствие ходатайствует о заключении их и Мартышова под стражу, добавила она.
Одновременно «Евротранс» 7 сентября допустил полноценный дефолт по купонным выплатам по всем выпускам биржевых облигаций, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте центра раскрытия корпоративной информации. По данным Мосбиржи, в обращении у компании находится 10 выпусков облигаций: семь биржевых и три корпоративных, всего на 27,1 млрд руб. Общий объем неисполненных обязательств на 23 июля составлял более 169 млн руб., следует из информации на сайте раскрытия.
В начале 2026 г. к «Евротрансу» начали подавать иски контрагенты, а счета компании оказались заблокированы на четыре дня из-за долга в размере 233 млн руб. перед ФНС. К компании предъявлены судебные иски на общую сумму более 37 млрд руб., писал «Интерфакс». В июле банк «Россия» сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Евротранса» банкротом. В августе стало известно, что с таким же заявлением в суд планирует обратиться Сбербанк.
Первый фактический дефолт компания допустила 5 августа. Эмитент смог выплатить только 19% от общей суммы купонного платежа облигаций серии БО-001Р-09. При этом компания выплатила 75,6 млн руб. купонного дохода по «зеленым» бондам серии 01 и 10,2 млн руб. купонного дохода по «зеленым» бондам серии 002Р. Дефолт коснулся оставшейся части купонного платежа в размере 33,3 млн руб.
Второй полноценный дефолт был зафиксирован 17 августа – тогда «Евротранс» не исполнил обязательства на 77,6 млн руб. О последнем дефолте компания сообщила 4 сентября. Причиной была указана временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.
Цена акций «Евротранса» на фоне информации о задержании основного владельца и топ-менеджеров и дефолте в ходе торгов 7 сентября упала почти на 5%, свидетельствуют данные Мосбиржи. На 20.14 мск стоимость одной акции компании составляла 28,9 руб., ее капитализация снизилась до 4,6 млрд.
«Евротранс» является одним из крупнейших независимых операторов розничной и оптовой реализации автомобильного топлива в Москве и Московской области. Компания управляет сетью из 57 АЗС под брендом «Трасса», а также владеет инфраструктурой для перевозки и хранения нефтепродуктов, заводом по выпуску незамерзающей жидкости и фабрикой-кухней. В ноябре 2023 г. «Евротранс» вышел на IPO на Московской бирже, цена размещения составила 250 руб. на акцию. Капитализация компании на момент начала торгов была на уровне 40 млрд руб.
Мартышову принадлежат 44,1% акций «Евротранса». Его партнеры Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко владеют по 7,62%, еще один партнер – Олег Алексеенков – 1,63%. Оставшиеся 39,03% акций находятся во владении миноритарных акционеров.
Выручка компании по МСФО в первом полугодии 2026 г. снизилась на 29% в годовом выражении до 76,6 млрд руб. Показатель EBITDA упал в 21 раз до 502,2 млн руб. Чистый убыток составил 5,7 млрд руб. против прибыли в размере 3,2 млрд руб. в первом полугодии прошлого года. Чистый долг с начала года вырос на 15% до 77,1 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA – с 2,4 до 7,1.
Арест топ-менеджеров «Евротранса» при одновременном дефолте создает риски потери операционного управления компанией и повышает вероятность ее банкротства, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. С ним согласен аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Пока речь идет о подозрениях, а не об установленной судом виновности, но для компании это может осложнить управление, отношения с банками и контрагентами и переговоры о реструктуризации задолженности, поясняет эксперт.
Дефолт по всем выпускам облигаций говорит о существенной проблеме компании с ликвидностью, отмечает Бороданов. По его мнению, в этих условиях наиболее вероятным шагом «Евротранса» будет переход от попыток точечно закрывать просрочки по облигациям к переговорам о реструктуризации долга.
Если «Евротранс» будет признан банкротом, наступит срок платежей по всем облигациям, включая бессрочные, напоминает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Владельцы ценных бумаг смогут предъявить свои требования к компании о выплате их номинальной стоимости, отмечает он. При этом акционеры лишатся контроля в компании и смогут рассчитывать только на ликвидационный остаток – имущество, которое останется после распределения всех активов среди кредиторов общества, обращает внимание Груздев. При этом, если суд установит, что основной бенефициар «Евротранса» причинил ущерб государству, его акции могут быть изъяты в виде компенсации этого ущерба, добавляет юрист.
По мнению Бороданова, значительная часть наиболее ликвидных активов может прежде всего обеспечить требования залоговых кредиторов, а не владельцев облигаций.
Банкротство компании не обязательно означает остановку работы сети АЗС, считает эксперт. Она может продолжить деятельность под контролем кредиторов или нового собственника, а отдельные активы могут быть проданы как действующий бизнес, считает он. Безнадежным, по мнению Бороданова, сценарий станет в случае срыва переговоров с банками, массового предъявления требований, блокировки доступа к оборотному финансированию, перебоев с поставщиками и остановки части операционной деятельности.
На розничном рынке нефтепродуктов возможное банкротство «Евротранса» критически не отразится, так как доля компании, даже в Московском регионе, сравнительно невелика, считают Суверов и Бороданов.