Суд взыскал с сети АЗС «Трасса» 4,3 млрд рублей задолженности
Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд руб. задолженности с топливного оператора ПАО «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса» и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры АО «Зарубежнефть» – ООО «ЗН снабжение». Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с результатом разбирательства.
Иск о взыскании подало «ЗН снабжение» еще в мае. Суд полностью удовлетворил требования.
29 сентября сообщалось, что Сбербанк и банк «Россия» повторно уведомили о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлениями о признании «Евротранса» банкротом. Банк «Россия» уже инициировал банкротство «Евротранса» 23 июля. 5 августа так же поступил и Сбербанк.
26 сентября в Минэнерго предложили передать во внешнее управление сеть АЗС «Трасса». Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение по этому вопросу пока не принято. Инициатива поступила до задержания топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса», которому принадлежит сеть АЗС. Тогда правоохранители выявили факты хищения топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области.