Суд взыскал с сети АЗС «Трасса» 4,3 млрд рублей задолженности

26 сентября в Минэнерго предложили передать во внешнее управление сеть АЗС «Трасса». Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение по этому вопросу пока не принято. Инициатива поступила до задержания топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса», которому принадлежит сеть АЗС. Тогда правоохранители выявили факты хищения топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области.