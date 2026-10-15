Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,498+0,41%UTAR8,57+0,47%CHKZ15 550+4,36%IMOEX2 389,98-1,3%RTSI898,87-1,08%RGBI111,69+0,3%RGBITR769,79+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Суд взыскал с сети АЗС «Трасса» 4,3 млрд рублей задолженности

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 млрд руб. задолженности с топливного оператора ПАО «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса» и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры АО «Зарубежнефть» – ООО «ЗН снабжение». Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с результатом разбирательства.

Иск о взыскании подало «ЗН снабжение» еще в мае. Суд полностью удовлетворил требования.

12 октября Сбербанк направил в Арбитражный суд Московской области иск о банкротстве «Евротранса». Сумма финансовых требований не раскрывается.

29 сентября сообщалось, что Сбербанк и банк «Россия» повторно уведомили о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлениями о признании «Евротранса» банкротом. Банк «Россия» уже инициировал банкротство «Евротранса» 23 июля. 5 августа так же поступил и Сбербанк.

26 сентября в Минэнерго предложили передать во внешнее управление сеть АЗС «Трасса». Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение по этому вопросу пока не принято. Инициатива поступила до задержания топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса», которому принадлежит сеть АЗС. Тогда правоохранители выявили факты хищения топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её