Чехия отказалась переводить общественные СМИ на финансирование из госбюджета
Правительство Чехии отказалось от намерения переложить финансирование Чешского телевидения и Чешского радио на госбюджет и ищет новые способы их финансирования. Об этом заявила вице-премьер и министр финансов страны Алена Шиллерова, передает «РИА Новости».
Ранее кабмин объявил о намерении перевести оба общественных СМИ на госфинансирование, заменив нынешнюю систему сбора взносов с населения и юридических лиц в размере 150 крон (около $7) в месяц.
Оппозиция усмотрела в этом попытку правительства ввести цензуру. Митинги против изменения метода финансирования и в поддержку журналистов прошли во многих городах республики, последний из них в Праге собрал около 350 000–400 000 участников.
По словам Шиллеровой, коалиция хочет обсудить предложения с оппозицией при рассмотрении поправок к закону о финансировании СМИ во втором чтении. В октябре правительственные поправки были одобрены в первом чтении голосами депутатов правящей коалиции. Сроки второго чтения пока не определены.