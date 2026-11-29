По словам Шиллеровой, коалиция хочет обсудить предложения с оппозицией при рассмотрении поправок к закону о финансировании СМИ во втором чтении. В октябре правительственные поправки были одобрены в первом чтении голосами депутатов правящей коалиции. Сроки второго чтения пока не определены.