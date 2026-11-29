С августа российские силы наносят удары по объектам металлургической промышленности Украины. Под удар попали четыре крупных металлургических завода страны. Два из этих предприятий принадлежат холдингу «Метинвест», еще одно – группе «Интерпайп». ArcelorMittal в начале октября объявила, что ее предприятие в Кривом Роге начало процесс «холодной остановки» и будет рассматривать возобновление производства только после окончания конфликта.