FT: массовое закрытие заводов приведет к появлению «городов-зомби» на Украине
Каскадные закрытия металлургических предприятий в южных и восточных регионах Украины могут вынудить людей покинуть эти территории и привести к появлению «городов-зомби». Об этом предупредил глава GMK Center Станислав Зинченко, пишет The Financial Times.
Зинченко также отметил, что остановка комбинатов и связанных с ними производств лишит целые области значительной части рабочих мест, а у жителей больше не останется стимулов там оставаться.
С августа российские силы наносят удары по объектам металлургической промышленности Украины. Под удар попали четыре крупных металлургических завода страны. Два из этих предприятий принадлежат холдингу «Метинвест», еще одно – группе «Интерпайп». ArcelorMittal в начале октября объявила, что ее предприятие в Кривом Роге начало процесс «холодной остановки» и будет рассматривать возобновление производства только после окончания конфликта.
Российские удары усилились в момент, когда металлургическая промышленность Украины еще оправлялась от закрытия черноморских портов после атак беспилотников и ракет. Новые квоты на импорт стали со стороны Европейского союза усугубили ситуацию.
В сентябре руководитель аппарата генерального директора Metinvest Александр Водовиз заявил, что украинская металлургическая отрасль фактически перестала существовать после российских ударов по трем крупнейшим заводам страны.