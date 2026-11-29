El Pais сообщает, что работникам больниц в этой провинции и другим госслужащим предписано обращаться к женщинам как «биби». Это слово означает «бабушка» или «старуха» и считается уважительной формой обращения в стране, где произнесение имени женщины, особенно на публике, традиционно воспринимается как оскорбление чести ее мужа или детей. Zan Times сообщает, что это произошло примерно три месяца назад.