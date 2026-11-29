В афганской провинции запретили указывать женские имена в медицинских документах
Талибы запретили использование женских имен в официальных документах в северной афганской провинции Балх, сообщает Fox News со ссылкой на газету Zan Times.
По данным Fox News, новые ограничения распространилась на медицинские карты и рецепты. Руководитель афганской программы правозащитной организации Femena Зубайда Акбар предупредила, что талибы в конечном итоге могут ввести запрет по всей стране, ссылаясь на предыдущие случаи, когда местные ограничения расширялись на всю страну.
El Pais сообщает, что работникам больниц в этой провинции и другим госслужащим предписано обращаться к женщинам как «биби». Это слово означает «бабушка» или «старуха» и считается уважительной формой обращения в стране, где произнесение имени женщины, особенно на публике, традиционно воспринимается как оскорбление чести ее мужа или детей. Zan Times сообщает, что это произошло примерно три месяца назад.
Как пишет El Pais, ссылаясь на правозащитницу Лалу Османи, в реальности ситуация выглядит иначе. Свидетельства женщин, врачей и активистов подтверждают, что талибы не только обязали чиновников в провинции Балх перестать писать и произносить настоящие имена женщин, называя их всех «биби», но и во многих случаях используют унизительные термины, связанные с животными, – например, «коза» или «корова», отметила она.
По данным El País, Femena насчитала более 144 указов, ограничивающих права афганских женщин. Газета отмечает, девочкам запрещено учиться после 12 лет, женщины отстранены от большинства профессий и ограничены в праве на публичные выступления.