15 ноября «РИА Новости» со ссылкой на МВД сообщало, что мошенники стали рассылать преподавателям и репетиторам фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet. Ведомство рекомендовало учителям не вводить логины и пароли на неизвестных сайтах по ссылкам на платформы, особенно если сайты выглядят подозрительно. В МВД призвали репетиторов и преподавателей отправлять ссылки ученикам на конференции самим и проверять адрес сайта в строке браузера.