Аферисты от имени учителей стали собирать средства на подарки к Новому году
Мошенники в преддверии Нового года убеждают родителей школьников сдавать деньги на подарки, выдавая себя за учителей. Об этом «РИА Новости» сообщила юрист, председатель совета регионального отделения Ассоциации юристов России в ЛНР Виктория Бабаханян-Тютюнникова.
Она отметила, что в предновогодний период аферисты традиционно активизируются, спекулируя на доверии родителей. В мессенджерах появляются профили-дубликаты педагогов и руководства школ с требованиями срочно перевести деньги на подарки, классные нужды или под предлогом экстренных ситуаций.
При любом подозрительном сообщении о сборе денег юрист советует сразу связаться с классным руководителем или администрацией школы по известным номерам. Если средства уже незаконно списаны, нужно сразу же заблокировать банковскую карту и подать заявление в полицию, чтобы возбудить уголовное дело и зафиксировать цифровые следы преступления.
15 ноября «РИА Новости» со ссылкой на МВД сообщало, что мошенники стали рассылать преподавателям и репетиторам фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet. Ведомство рекомендовало учителям не вводить логины и пароли на неизвестных сайтах по ссылкам на платформы, особенно если сайты выглядят подозрительно. В МВД призвали репетиторов и преподавателей отправлять ссылки ученикам на конференции самим и проверять адрес сайта в строке браузера.
5 ноября появилась информация, что аферисты распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное программное обеспечение. Пользователю предлагается установить приложение по ссылке, которое является вредоносным ПО. Об этом сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру.