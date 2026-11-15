Мошенники начали рассылать учителям фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet

Кроме того, учителям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию для почты и других аккаунтов. Если преподаватель уже ввел данные на сомнительном сайте, то необходимо оперативно поменять пароль от почты и всех связанных сервисов, выйти из аккаунтов и проверить историю входа.