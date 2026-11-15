Мошенники начали рассылать учителям фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet
Мошенники начали рассылать преподавателям и репетиторам фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД России.
Ведомство рекомендовало учителям не вводить логины и пароли на неизвестных сайтах по ссылкам на платформы, особенно если сайты выглядят подозрительно. Для проверки безопасности ссылки следует войти в сервис через официальное приложение или интернет-страницу. Ссылку в таком случае лучше ввести вручную.
В МВД также призвали репетиторов и преподавателей отправлять ссылки ученикам на конференции самим и проверять адрес сайта в строке браузера. В ведомстве пояснили, что мошеннический сайт отличается лишними буквами, цифрами или странными доменами.
Кроме того, учителям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию для почты и других аккаунтов. Если преподаватель уже ввел данные на сомнительном сайте, то необходимо оперативно поменять пароль от почты и всех связанных сервисов, выйти из аккаунтов и проверить историю входа.
5 ноября «РИА Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры сообщили, что мошенники распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное программное обеспечение. Пользователю предлагается установить приложение по ссылке, которое является вредоносным ПО.