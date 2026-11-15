Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%UTAR8,96-1,1%RGSS0,185+1,54%IMOEX2 513,26+0,07%RTSI963,75+0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,51+0,22%
Главная / Общество /

Мошенники начали рассылать учителям фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мошенники начали рассылать преподавателям и репетиторам фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

Ведомство рекомендовало учителям не вводить логины и пароли на неизвестных сайтах по ссылкам на платформы, особенно если сайты выглядят подозрительно. Для проверки безопасности ссылки следует войти в сервис через официальное приложение или интернет-страницу. Ссылку в таком случае лучше ввести вручную.

В МВД также призвали репетиторов и преподавателей отправлять ссылки ученикам на конференции самим и проверять адрес сайта в строке браузера. В ведомстве пояснили, что мошеннический сайт отличается лишними буквами, цифрами или странными доменами.

Кроме того, учителям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию для почты и других аккаунтов. Если преподаватель уже ввел данные на сомнительном сайте, то необходимо оперативно поменять пароль от почты и всех связанных сервисов, выйти из аккаунтов и проверить историю входа.

5 ноября «РИА Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры сообщили, что мошенники распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное программное обеспечение. Пользователю предлагается установить приложение по ссылке, которое является вредоносным ПО.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь